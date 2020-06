Régészet

Ötezer éves textíliára utaló lenyomatot találtak a skóciai Orkney-szigeteken

Újkőkori textíliára utaló lenyomatot fedeztek fel a régészek egy agyagedény-töredéken a skóciai Orkney-szigeteken. Az országban korábban mindössze egyszer azonosítottak ilyen ritka leletet.



A lenyomatot a Ness of Brodgar nevű régészeti területen találták - olvasható a Belfast Telegraph című északír lap online kiadásában.



A szakértők szerint a történelem előtti időkből való szerves anyagok csak nagyon specifikus, oxigénhiányos környezetben maradnak meg, ezért az újkőkori textíliák tanulmányozásakor a másodlagos bizonyítékokra kell támaszkodni.



A Felföldi és Szigeteki Egyetem (UHI) régészeti intézetének szakemberei még 2019-ben kezdték tanulmányozni a Ness of Brodgar-i edénytöredékek felszínén lévő lenyomatokat.



A szakemberek egy speciális technikát alkalmazva készítettek olyan nagyfelbontású digitális képeket a tárgyak felszínéről, amelyek lehetővé tették, hogy minden szögből elemezzék a leleteket. A módszer révén olyan részletek tárultak fel, amelyek a szokványos vizsgálat során nem láthatóak.



Az elemzések során egy zsinórlenyomatot találtak két összetartozó edénytöredéken. A lenyomat elhelyezkedése alapján a kutatók úgy vélik, hogy a fazekas ruhája "készíthette", amikor az edényt csinálta.



"Nincsenek textilkészítő-eszközökre utaló bizonyítékok az újkőkori Orkney területéről, ami azt sugallja, hogy a textileket kézzel vagy mostanra elbomlott szerves anyagokból fabrikált eszközökkel készítették" - mondta Nick Card, a lelőhely illetékese.



A szakemberek kosárfonásra utaló nyomokat és egyéb zsinórlenyomatokat is azonosítottak. Utóbbi kötélből készített alátétekre utal, amelyeket az agyagedények készítéséhez használhattak és amelyek megkönnyíthették az edények szállítását szárításukkor és kiégetésükkor.



Az egyetem szerint a mostanihoz hasonló leletet korábban mindössze egyszer találtak Skóciában: Dumfries and Galloway tanácsi kerületben egy késő újkőkori-kora bronzkori edény felszínén.