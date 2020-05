Csillagászat

Elhalasztották a történelmi űrutazást

Május 27-én indult volna Bob Behnken és Doug Hurley a SpaceX által épített Crew Dragon kapszulában a Nemzetközi Űrállomásra, de az időjárás közbeszólt. 2020.05.28 06:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rossz időjárás miatt mégsem indították útnak szerdán a floridai űrállomásról a SpaceX magánvállalat űrhajóját, amely amerikai asztronautákat szállítana a Nemzetközi Űrállomásra.



Az űrutazást a trópusi vihar és a tornádóriadó miatt szombatra halasztották.



Az Egyesült Államok űrkutatási és űrhajózási hivatala (NASA) nem önerőből, hanem először a történelemben egy magánvállalkozással - a dél-afrikai születésű amerikai milliárdos üzletember, Elon Musk cégével - közösen indította volna asztronautáit az űrbe. A Musk tulajdonában lévő SpaceX Crew Dragon űrhajójának fedélzetén Robert Behnken és Douglas Hurley veterán űrhajósok várták az indulást.



A helyszínen megjelent Donald Trump amerikai elnök és a first lady, Mike Pence alelnök és a felesége, valamint Elon Musk is.



"A küldetést az Egyesült Államokban történelmi eseménynek minősítik, mivel utoljára kilenc évvel ezelőtt járt amerikai a világűrben.



Az indítás elhalasztását sok izgalom előzte meg, hiszen Florida keleti partvidékén szerda reggeltől folyamatosan trópusi vihar pusztított, az országos meteorológiai szolgálat pedig kora délután tornádóriadót is kiadott.



Jim Bridenstine, a NASA vezetője a Twitteren, majd televíziós interjúkban az utolsó pillanatokig bizakodó volt, hogy a mostoha idő ellenére is fellőhetik az űrhajót.



"Az amerikai űrkutatás új hajnala virradt ránk" - fogalmazott a Fox televíziónak adott interjújában, kiemelve annak a jelentőségét, hogy ez lesz az első, magánvállalkozással közösen indított misszió, s az űrhajó fedélzetén végzendő kutatásokkal komolyan hozzájárulhatnak több tudományág, köztük az orvostudomány fejlődéséhez is.



"Az űrhajózás kereskedelmiesítése a várakozásainkat is felülmúló pozitív eredményeket hozott" - hangoztatta a NASA vezetője.