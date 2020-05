Koronavírus-konferencia

Palkovics László: külön forrást kapnak a járványügyi kutatások

Amikor a koronavírus megjelent Magyarországon és megkezdődtek a járványellenes intézkedések, azt is áttekintették, hogyan tud ezekhez a magyar tudomány hozzájárulni. 2020.05.21 13:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Külön forrást biztosít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kutatásokra az innovációs alapon belül a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koronavírus-járvány ellenei védekezésről szóló, csütörtöki online tudományos konferenciáján az innovációs és technológiai miniszter.



Palkovics László felidézte: két hónapja, amikor a koronavírus megjelent Magyarországon és megkezdődtek a járványellenes intézkedések, azt is áttekintették, hogyan tud ezekhez a magyar tudomány hozzájárulni.



"Ha az elmúlt két hónap együttműködési készségét meg tudjuk tartani, akkor a magyar tudomány szárnyalni fog még a mostani szinthez képest is" - méltatta az eddigi eredményeket a miniszter.



Beszámolója szerint az utóbbi két hónapban több mint 100 koronavírus-kutatással kapcsolatos projektjavaslat érkezett be, ezek közül 24 támogatásáról döntöttek, 52 projekt döntéselőkészítő fázisba jutott, további 12 pedig döntésre vár.



A járványügyi készültségben is folytatódnak a kutatások, hiszen a vírus velünk maradt - hangsúlyozta a miniszter: a NKFIH az innovációs alapon belül külön forrást biztosít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kutatásokra.



A kutatási projekteket ismertetve elmondta, hogy a projektcsoportok egy része a vírus kontrolljával foglalkozik, mások a vírus jobb megismerésére irányulnak, de folynak kutatások a koronavírus megelőzésével és kezelésével kapcsolatban is. Ezek a projektek a világszínvonalat képviselik - emelte ki megnyitó beszédében Palkovics László.