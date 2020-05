Járvány

A koronavírust is elpusztítja a Semmelweis Egyetem önjáró robotja - videó

A robot által használt UVC fény bármilyen eddig beazonosított mikroorganizmust, az összes ismert baktériumot és vírust - köztük a COVID-19 kórokozóját, a SARS-CoV-2 vírust is - másodpercek alatt képes inaktiválni. 2020.05.20 09:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján a napokban "állt munkába” egy Dániából beszerzett, automata fertőtlenítő robot. A legkorszerűbb fejlesztések eredményeként létrehozott műszer jelenleg a fertőtlenítés egyik leghatékonyabb eszköze és az első ilyen berendezés Közép-Európában. A robot által használt UVC fény bármilyen eddig beazonosított mikroorganizmust, az összes ismert baktériumot és vírust – köztük a COVID-19 kórokozóját, a SARS-CoV-2 vírust is – másodpercek alatt képes inaktiválni.



A robot önjáró tulajdonságának köszönhetően nagyfokú mobilitással és automata működésmóddal rendelkezik. Az ún. betanítás után magától járja be a fertőtlenítendő területet, kikerülve az útjába kerülő akadályokat, így képes a klinika folyosói, a CT- és röntgen osztály gyors és hatékony sterilizálására. A technológia környezetbarát és könnyen beilleszthető a napi takarítási folyamatba. Használata során emberi jelenlétre nincs szükség, ezért a fertőzés szempontjából legveszélyesebb, úgynevezett vörös zónába is beküldhető.



"A robot az Orvosi Képalkotó Klinika tereit és vizsgálóhelyiségeit fertőtleníti folyamatosan, emellett részt vesz a teljes Külső Klinikai Tömb tisztántartásában is. A koronavírus viszonylag hosszú ideig életképes marad a felületeken és levegő útján is fertőzhet, ezért fontos, hogy az UV robot szünet nélkül fertőtleníti környezetünket. A robot beszerzését a Semmelweis Egyetem Alapítvány és a 77 Elektronika Kft. nagyvonalú támogatása tette lehetővé” – hangsúlyozta Dr. Maurovich-Horvat Pál, a klinika igazgatója. A csaknem harmincmillió forintba kerülő robot vételárának mintegy felét ugyanis a száz százalékban magyar hi-tech cég, a másik részét az alapítvány fizette.