Emberi spermában bukkantak a koronavírus nyomaira

A Covid-19 betegség az eddig ismeretek szerint cseppfertőzés útján terjed. A vírus nyomait megtalálták már nyálban, vizeletben és székletben is.

Kínai tudósok megállapították, hogy egyes, a SARS-CoV-2 nevű új koronavírussal megfertőzött emberek - közöttük lábadozók - spermája pozitív volt a Journal of American Medical Association című amerikai szakfolyóiratban csütörtökön publikált tanulmány szerint, ami felvetette annak az eshetőségét, hogy a vírus nemi érintkezés útján is terjedhet.



A pekingi kutatócsoport a kutatás keretében az északkelet-kínai Honan tartománybeli Sangcsiu kórházában ápolt 38 férfit vizsgált meg.



A páciensek közül hatnak - azaz 16 százalékuknak, közöttük két, a betegség akut szakaszán átesett és lábadozónak tekintett férfinak - a spermája lett pozitív a teszten.



A szerzők hangsúlyozták, hogy a tanulmány hatóköre "korlátozott a kisszámú minta miatt", és további kutatásokra van szükség, hogy jobban megismerhető legyen a vírus élettartama és fertőzési feltételei a spermában.



