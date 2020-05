Koronavírus-járvány

Szakértő: kullancscsípés is okozhat a koronavírus-fertőzéséhez hasonló tüneteket

A koronavírus-fertőzés kezdeti tünetei jelentkeznek a kullancsok által terjesztett fertőzések, például Lyme-kór, kullancsencephalitisz esetén is - hívta fel a figyelmet az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.



Az elnök veszélyesnek tartja, hogy a lakosság, de még az orvosok is láz, fáradékonyság, izomfájdalom esetén elsősorban koronavírus-fertőzésre gyanakodnak. A meleg idő beköszöntével ugyanis az emberek kiözönlenek a kullancsokkal telített kertekbe, mezőkre, erdőkbe, és nem veszik észre a csípést, amelyek után hasonló tünetek jelentkeznek - közölte.



Hozzátette, hogy Magyarországon minden második kullancs fertőző, a fertőzők 95 százaléka pedig csípéskor a Lyme-kór hatféle bacilusa közül legalább egyet beinjektál áldozatába.



Kapiller Zoltán azt javasolta, hogy kirándulás előtt mindenki fújja le magát és háziállatait kullancsriasztóval, vásároljon kullancseltávolító kanalat, és kirándulás közben egy-másfél óránként ellenőrizze, nem került-e bele kullancs.