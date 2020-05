Koronavírus-járvány

Virológus: ígéretesnek tűnik Baranyi Lajos terápiája

A citokinvihart meggátló terápia túl van a laboratóriumi és az állatkísérleti fázison, jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll az Egyesült Államokban. 2020.05.07 11:47 MTI

Ígéretesnek tűnik a Baranyi Lajos Egyesült Államokban élő magyar kutató által kifejlesztett terápia - közölte Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője csütörtökön, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A szakember elmondta: a citokinvihart meggátló terápia túl van a laboratóriumi és az állatkísérleti fázison, jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll az Egyesült Államokban, amely után már a klinikai vizsgálatok következhetnek.



Jakab Ferenc beszélt arról is, hogy a járvány elleni védekezésben fontos mérföldkőhöz érkezett az ország, a járványgörbe felfelé és lefelé is elindulhat, ez azonban csak a lakosság fegyelmezettségén múlik.



A vidéki lazító intézkedések nem azt jelentik, hogy vége a járványnak, az óvintézkedéseket - távolságtartás, maszk viselése, gyakori kézmosás - továbbra is szigorúan be kell tartani - hívta fel a figyelmet.