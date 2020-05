Égi show

Látványos meteorhullás kezdődik a héten

2020.05.04 ma.hu

Érdemes lesz a héten az eget kémlelni, ugyanis látványos meteorhullás kezdődik. A ScienceAlert azt írja, a Föld most halad át a Halley üstökösről leváló törmelékeken, a szemcsék alkotják az Eta Aquaridák meteorrajt. A déli féltekén különösen sok fényjelenséget lehet majd észlelni, de az északi félteke lakói sem maradnak látnivaló nélkül.



A meteorhullás május 6-án, este 6 és 7 óra között éri el a csúcsát.



Május 7-én újhold lesz, ez megnehezítheti az észlelést, ezért inkább a sötétebb hajnali órákban lehet érdemes próbálkozni.



Óránként akár 10-15 meteort is megpillanthatnak a szerencsések.



Mint ismeretes, a Halley üstökös utoljára 1986-ban közelítette meg a Földet, legközelebb pedig 2061-ben fog visszatérni.



Az üstökös által háthagyatott törmeléken ugyanakkor évente kétszer, április-május és október során is áthalad a Föld.