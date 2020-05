Csillagászat

Lenyűgöző felvételeket készített a Hubble-űrtávcső a széteső Atlas-üstökösről

University of Maryland

Lenyűgöző felvételeket készített a Hubble-űrteleszkóp a széteső Atlas-üstökös több mint kéttucatnyi magtöredékéről.



Az űrtávcső április 20-án nagyjából 30, három nappal később 25 magtöredéket azonosított - olvasható az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) honlapján.



A Kaliforniai Egyetemen Los Angeles-i tagintézményében dolgozó David Jewitt, aki a haldokló üstököst lencsevégre kapó két kutatócsoport egyikének vezetője, elmondta, hogy a megfigyelt töredékek helyzete és látványa jelentősen eltérő volt a két napon.



"Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert az egyes darabok hol fényesek, hol nem, attól függően, hogy visszaverik-e épp a napfényt, úgy viselkedve, mintha karácsonyfaégők lennének, vagy azért, mert a két napon más-más töredékek láthatóak" - jegyezte meg a szakember.



"Ez egy rendkívül izgalmas dolog - egyrészt mert ilyen jelenséget látni óriási élmény, másrészt mert ilyen nem történik nagyon gyakran. A legtöbb széteső üstökös túlságosan halvány ahhoz, hogy láthassuk. Ilyen volumenű esemény évtizedenként egyszer vagy kétszer következik be" - mondta Quanzhi Ye, a Marylandi Egyetem szakembere, az űrtávcsővel dolgozó másik kutatócsoport vezetője.



A kutatók szerint az eredmények azt mutatják, hogy az üstökösök feltöredezése viszonylag gyakori jelenség. Ez lehet az elsődleges mechanizmus, amely révén az üstökösök tömör, jeges magja elhal.



Mivel azonban a folyamat gyorsan és megjósolhatatlanul megy végbe, a csillagászok bizonytalanok a feltöredezés okát illetően, de a most közzétett felvételek talán segíthetnek a jelenség jobb megértésében.



A tavaly decemberben felfedezett Atlas fényessége gyorsan növekedett március közepéig és a csillagászok egy része úgy vélte, hogy májusban szabad szemmel is látható lesz, az elmúlt 20 év egyik leglátványosabb üstökösévé válva.



Az égitest azonban hirtelen halványulni kezdett és a csillagászok arra jutottak, hogy az üstökös magja elkezdett feltöredezni vagy szétszakadni. A fragmentálódást április közepén felvételekkel is igazolták.



A széteső üstökös nagyjából 146 millió kilométerre volt a Földtől, amikor a Hubble megörökítette. Ha valami megmarad belőle, akkor a kométa május 23-án lesz a legközelebb - 116 millió kilométerre - a bolygónkhoz.