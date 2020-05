Az utolsó dinoszauruszok korában élt egy különös emlős

Elképesztő lelet

Ez a legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt emlős a dinoszauruszok korából a Gondwana nevű ősi déli szuperkontinensről, amely egykor Indiát és Afrikát is magába foglalta. 2020.05.01 08:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az utolsó dinoszauruszok korában, mintegy 66 millió éve élt egy különös, macskaméretű emlősállat Madagaszkáron - írja a BBC hírportálja.



A Denveri Természettudományi múzeum kutatói a fajt a Nature tudományos lap friss számában mutatták be.



Az állat maradványainak felfedezése megkérdőjelezi azt a korábbi feltételezést, hogy evolúciójuknak ebben a korai szakaszában az emlősök általában elég kicsik, nagyjából egérméretűek voltak. A kutatók szerint a most bemutatott egyed 3 kilogrammos lehetett, és amikor elpusztult, még nem érte el felnőttkori méretét.



Az Adalatherium hui rendszertani nevű őslény - úgy vélik - üregi állat volt, neve görög és a Madagaszkáron beszélt malgas szavakból áll össze, jelentése őrült bestia.



Ormányában jelentős számú ideg futott, ez a terület tehát rendkívül érzékeny lehetett. Ez a vonás gyakorta megfigyelhető az üreget ásó állatoknál. Mielőtt az emlősök birtokukba vették volna a szárazföldet, valószínűleg sokáig menekülniük kellett a náluk nagyságrendekkel nagyobb dinoszauruszok és más ragadozók elől.



Az egyed fosszíliájára 1999-ben bukkantak rá a Madagaszkár északnyugati részén lévő Mahadzsanga-medencében. Ez a legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt emlős a dinoszauruszok korából a Gondwana nevű ősi déli szuperkontinensről, amely egykor Indiát és Afrikát is magába foglalta. Amikor az Adalatherium élt, a Gondwana töredezett, Magaszkár már szigetté vált.



A kutatócsoport úgy véli, a szigetlakó állatnak más ragadozók elől kellett menekülnie és eltérő lehetett az élelme is, mint a szárazföldi emlősöké, talán ezért nőtt ekkorára.