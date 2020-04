Csillagászat

A Hold első átfogó geológiai térképét adta közre az amerikai geológiai társaság

Az amerikai geológiai társaság (USGS) közzétette a Hold első hiteles, átfogó geológiai térképét, amely segít megmagyarázni a Föld legközelebbi szomszédjának 4,5 milliárd éves történetét.



Először térképezték fel a Hold teljes felszínét az USGS tudósai együttműködve az amerikai űrkutatási hivatal és a NASA Naprendszer kutatóintézet, a Lunar Planetary Institute szakembereivel.



"A Unified Geologic Map of the Moon nevű térkép a jövőbeni Holdmissziók modelljeként szolgálhat a Hold felszínét illetően és a nemzetközi tudományos közösség, az oktatók és a közvélemény számára is felbecsülhetetlen eszközként szolgálhat.



A térkép, amely elérhető a társaság honlapján, hihetetlen részletességgel (1:5 000 000 arányban) mutatja be a hold földtanát.



"Az embereket mindig elbűvölte a Hold, és az, hogy mikor térhetünk vissza rá. Ezért csodálatos látni, hogy az USGS egy olyan forrást hozott létre, amely segítheti a NASÁ-t a jövőbeni missziók tervezésében" - idézte a társaság közleménye Jim Reilly egykori űrhajóst, az USGS jelenlegi igazgatóját.



A térkép megalkotásához a kutatók felhasználták az Apollo kutatási program idejéből származó hat regionális holdtérképet és a közelmúltbeli műholdas megfigyelési adatok naprakész információit az égitestről. Átrajzolták a létező történelmi térképeket, összhangba hozva azokat a modern adathalmazokkal, megőrizve ezáltal a korábbi megfigyeléseket és magyarázatokat is. Az új és a régi adatokat egyesítve a kutatók kifejlesztették a Hold rétegtanának egységes leírását. Ez megoldotta a korábbi térképekből adódó problémákat, amikor a kőzetek nevei, leírásai és kora nem volt összhangban - olvasható a közleményben.



"Ez a térkép egy tízéves projekt eredménye. Fontos információkkal szolgál az új tudományos kutatásokhoz azzal, hogy összekapcsolja a Hold jellegzetes helyeinek feltárását a többi holdfelszínnel" - mondta Corey Fortezzo, az USGS geológusa, a kutatás vezetője.