A koronavírust felismerő és koncentrációját mérő bioszenzort fejlesztettek ki Svájcban

Világosan különbséget tud tenni a két vírus nagyon hasonló RNS-szekvenciái között és az eredmény perceken belül elkészül. 2020.04.22 14:52 MTI

Egy kutatócsoport Svájcban olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely felismeri a koronavírust és mérni tudja a koncentrációját.



A Svájci Szövetségi Anyagtudományi és Technológiai Laboratórium (Empa) kedden számolt be honlapján az új módszerről, amit az Empa, az ETH Zürich és a Zürichi Egyetemi Kórház kutatói fejlesztettek ki. Az eljárás képes mérni a koronavírus koncentrációját forgalmas helyeken valós időben. Az érzékelő munkába állítása lehetővé teszi a járvány mihamarabbi megállítását - hangsúlyozza a közlemény.



Az új érzékelő működésének demonstrálására a kutatók a koronavírussal közeli rokonságban álló, és 2003-ban Kínában járványt okozó SARS-CoV vírussal tesztelték a módszerüket.



A teszt igazolta, hogy az érzékelő világosan különbséget tud tenni a két vírus nagyon hasonló RNS-szekvenciái között és az eredmény perceken belül elkészül - magyarázta Csing Vang, a kutatócsoport tagja.



Vang és csoportja az Empánál és az ETH Zürichnél általában a levegőben szálló aeroszolok és mesterséges nanorészecskék mérésével, elemzésével és csökkentésével foglalkozik. A tudós elmondta, hogy mielőtt a Covid-19 betegség elterjedt, kollégáival már dolgoztak olyan érzékelők kifejlesztésén, amelyek képesek a baktériumok és vírusok kimutatására a levegőben.



Amikor januárban kirobbant a pandémia, az eredeti ötletük is határozott irányt vett, és egy olyan szenzor kifejlesztésére irányult, amely képes kimutatni egy meghatározott vírust.



Vang ugyanakkor hozzátette: az érzékelő nem feltétlenül váltja le a bevált laboratóriumi tesztelést, viszont alkalmazni lehet klinikai diagnózisok alternatív módszereként, továbbá mérhető vele a levegő koronavírus-koncentrációja, például Zürich főpályaudvarán.



"Remélhetőleg ez a módszer segít abban, hogy a járványt mihamarabb visszaszorítsuk" - jelentette ki.



A tudós hangsúlyozta, hogy az érzékelőt még széles körben nem lehet bevetni, ahhoz még további fejlesztésre van szükség. Vang szerint azonban egy éven belül elkészülnek, s ha kellő forrás áll rendelkezésükre, akár még hamarabb is.