Járvány

Speciális fehérjékkel állítanák meg a koronavírus előidézte citokinvihart

A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani a koronavírus előidézte citokinvihart, az immunrendszer túlzott reagálását.



A citokinvihar károsítja a tüdőszöveteket és a Covid-19 tüdőgyulladás halálos kimenetelét idézheti elő.



"Elképzelésünk szerint ezeket a fehérjéket a szervezetbe fecskendezve a citokinvihar által generált mértéktelen citokinokhoz köthetjük és eltávolíthatjuk a túlzott mennyiségű citokinokat, csökkenthetjük a fertőzés tüneteit" - idézte az egyetem közleménye Rui Qinget, az MIT kutatóját, a Quarterly Review of Biophysics (QRB) Discovery című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzőjét.



A citokin a jelzőmolekulák egy fajtája, amely a sejtkommunikációban játszik alapvető szerepet. Az immunválasz szabályozásában és az információközvetítésben van fontos szerepük. A kutatók remélik, hogy megkezdhetik a szerkezetükben az antitestekhez hasonló fehérjék tesztelését emberi sejtekben és állatmodelleken is.



A kutatók olyan fehérjéket hoztak létre, amelyek hat különböző citokinreceptort másolnak, amelyek képesek olyan citokinokhoz kapcsolódni, mint az immunmoduláló interferon és az interleukin, valamint a kemokinok. Ezen fehérjék kapcsolódási erejének laboratóriumi kísérleteiben a kutatók azt találták, hogy az általuk előállított módosított fehérjék képesek voltak hasonló erővel kapcsolódni a citokinokhoz, mint a természetes citokinreceptorok.



"Az általunk alkotott citokinreceptorok felszívják a mértéktelen citokinok többségét, amelyeket a citokinvihar bocsát ki" - mondta David Jin, a tanulmány társszerzője.