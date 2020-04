Tudomány

Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövületben

MTI

A brazil Santa Maria-i Szövetségi Egyetem (UFSM) kutatói a Plos One folyóiratban közölték tanulmányukat, amelyben azt írták, hogy a hüllők vették át az uralmat a perm és a triász földtörténeti időszak határán, 250 millió éve végbement tömeges kihalás után, amelynek során a fajok 90-96 százaléka elpusztult.



A legkorábban felbukkant csoportok között volt a hosszú nyakú állatokból álló tanystropheidae család, amelynek életmódja ma is rejtélyes, azonban a triász időszakban jól boldogulhattak. A család evolúciójának korai szakaszáról keveset tudni, mivel nagyon kevés maradványuk maradt fenn - írta a phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál.



Tiane Oliveira paleontológus és kollégái a dél-brazíliai Sanga do Cabral kőzetformáció korai triász időszaki üledékében talált kövület alapján új hüllőfajt azonosítottak. A fennmaradt hátsó láb-, medence- és farokcsontokat más fajok maradványaival összehasonlítva azt állapították meg, hogy a faj a tanystropheidae család legközelebbi ismert rokona.



Az új fajnak az Elessaurus gondwanoccidens nevet adták. A név első tagja A Gyűrűk Ura című regényfolyam egyik szereplőjére, Elessarra, más néven Aragornra utal, a megkövült állat hosszú lábai miatt esett rá a választás.



A tanystropheidae család sok kövülete került elő késő triász időszaki európai, ázsiai és észak-amerikai sziklás vidékekről és tengeri üledékből. Az elessaurus dél-amerikai üledékbeli jelenléte arra utal, hogy a csoport talán a déli féltekéről származik és őseik a szárazföldön éltek azelőtt, hogy a vízi élethez hozzászoktak volna.