Koronavírus-járvány

Egy rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet

Glattfelder Tamás közgazdász és Török Ákos informatikus már hosszabb ideje foglalkozik egészségügyi problémák megoldásával. Mikrobiológus és genetikus barátaik – így Vilmos Péter, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének tudományos főmunkatársának – bevonásával hétfőre kidolgoztak egy olyan javaslatcsomagot, amely tömeges szűréssel kezelné az egybehangzó előrejelzések szerint Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is még csak most kibontakozó vírushelyzetet.



Mint a Qubitnek elmondták, a bárki által elérhető dokumentumban összefoglalt javaslatuk az élettudományi kutatásokban és egészségügyi laboratóriumokban széles körben használt, automatizált polimeráz-láncreakció (PCR, polymerase chain reaction) módszerén alapul. Ez a ma már világszerte rutinszerűen alkalmazott molekuláris biológiai technológia analízis céljából lehetővé teszi a DNS egy kis darabjának megsokszorozását. A PCR általánosan használt módszer például az örökletes betegségek kimutatására, a genetikai ujjlenyomatok azonosítására és nem utolsó sorban a fertőző betegségek diagnosztizálására.



Glattfelder és Török szerint a COVID-19-járvány megfékezéséhez alapvetően tömeges és gyors mérésre van szükség annak érdekében, hogy a fertőzötteket izolálni lehessen. Mint állítják, „ezzel emberéleteket mentünk meg, valamint elérhető, hogy a nem-fertőzöttek minél hamarabb működtessék a gazdaságot, társadalmat”.



„Ha újra és újra szűrünk, és izoláljuk a fertőzötteket, akkor gyakorlatilag mindig visszaugrunk az exponenciális görbe egy igen korai pontjára. Ezzel az iteratív módszerrel a belső forrásokból történő újra kitörést kell megelőzni. Így 2-5 hónapig érdemes kezelni a helyzetet, amikortól várhatóan az olyan egyéb módszerek, mint az 5 perces egyéni szűrés, a vakcina, vagy a veszélyeztetettség személyre szóló megállapítása más feloldást nem adnak a problémára” – mondta a két ötletgazda.



A javaslatot jegyző csapat szerint egyszerre 200 gépen naponta 96 x 8 x 200 teszt végezhető el, ez 153 600 mérést jelent. Ezt kell megszorozni 15-tel vagy 64-gyel. Az eredmény 2,3 millió személy naponta, 64-es minta esetén pedig 9,8 millió, ami megegyezik Magyarország teljes lakosságával.



A metódus hátránya, egyben az előnye is: 15-szörös (64-szeres) fals pozitívot ad, azaz az egy körben mért személyek mindegyike azt a jelzést kapja, hogy „kérjük, nagyon komoly karantént tartson, mert komoly eséllyel megfertőz másokat". Ez viselkedésben lényegesen eltérő eredményre vezet, mint a jelenlegi, „én biztosan nem vagyok beteg” magatartás.

Glattfelder és Török szerint a későbbiekben 14-30 naponta a teljes lakosság tesztelését meg kellene ismételni legalább fél éven át. Mint mondják, a gyakoriság függ a duplázódási rátától és a PCR-mérés pontosságától.



Javaslatuk szerint a teljes szűrés és izoláció után a határokon való további szűréssel kizárható lenne a járvány újbóli kitörése, hiszen a módszerrel a belső forrásokból történő újbóli járványt előznék meg. A tömeges szűrés pedig azonnal elhagyható, amint lesz elérhető gyógyszer, vakcina vagy az általuk javasoltnál hatékonyabb személyre szóló gyorsteszt.