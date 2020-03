Koronavírus-járvány

100 éves vakcina segíthet a koronavírus elleni harcban

Számos ország kutatói a tuberkulózisvakcinát tesztelik a koronavírussal szemben. A jó hír, hogy a BCG-oltás mind a mai napig kötelező minden egészséges kisbaba számára Magyarországon.

Ausztrál kutatók egy csoportja megkezdte a tuberkulózis ellen évtizedek óta használt vakcina széleskörű tesztelését, hogy kiderítsék, képes-e ez az oltás védeni az egészségügyi személyzetet a koronavírussal szemben.



A kutatók közleményükben bejelentették: a BCG-oltást az ausztrál kórházakban dolgozó egészségügyi személyzet mintegy négyezer tagján végzik majd el, hogy megállapítsák, képes-e ez a vakcina enyhíteni a Covid-19 fertőzés tüneteit. A melbourne-i Murdoch intézet kutatói szerint ugyanis a BCG - melyet minden évben több mint 130 millió csecsemőnek adnak be - a szervezet alapvető immunkapacitását is növeli. "Reméljük, bebizonyosodik, hogy a beoltott egészségügyi dolgozók esetében csökkenhet a Covid-19 tüneteinek gyakorisága és súlyossága" - állapította meg Nigel Curtis, a kutatócsoport vezetője.



Azóta hasonló tesztek indultak be más országokban is, mint például Hollandiában, Németországban és Nagy-Britanniában.



Magyarországon 1954 óta kötelező minden egészséges kisbabának a BCG-oltás, amit rendszerint már a szülészeten, néhány napos korukban meg is kapnak - annak ellenére is, hogy az utóbbi években az oltásellenesek kereszttüzébe került. Viszont az 1954 előtt születettek (vagyis a 65 évnél idősebbek) nincsenek tömegesen beoltva. Ráadásul éppen ez az a korosztály, amelyre egyébként is sokkal veszélyesebb a koronavírus-fertőzés.



Mindazonáltal, az biztos, hogy a 100 éve kifejlesztett vakcina nem nyújt teljes és hathatós védelmet a koronavírusa ellen, de tény, hogy nagyban segíthet az immunrendszernek és a tünetek enyhítésében. Azaz, aki kapott BCG oltást, az is elkaphatja a fertőzést, és tovább is adhatja, így ugyanúgy be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek a jelenlegi vészhelyzetre előírtak!



A tuberkulózis vagy elterjedt nevén "tbc" olyan idült fertőző betegség, melyet a Mycobacterium tuberkulózis baktérium okoz. A kórokozó nyálcseppek révén (köhögés) jut át egyik emberről a másikra. A BCG-oltás a csecsemőket és kisgyermekeket védi meg a mycobaktérium (a tbc kórokozója) által okozott gennyes agyhártyagyulladástól és a miliáris (egész testre kiterjedő) tbc-től.