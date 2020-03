Koronavírus

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés egy norvég kutatás szerint.



Nils Brede Moe, a SINTEF norvég kutatócég munkatársa hosszú ideje vizsgálja csapatmunkát olyan cégeknek, mint a Spotify vagy az Ericsson, valamint számos banknál és tanácsadócégnél.



A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmányok szerint az emberek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavégzés során, feltéve, hogy ésszerűen dolgoznak és rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal való együttdolgozáshoz - írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



Moe szerint nagyon is meg lehet őrizni a hatékonyságot akkor is, ha otthonról, úgynevezett virtuális csapatokban kell dolgozni.



"A virtuális csapat nem csökkenti magától értetődően a produktivitást, bár egy kicsit nagyobb kihívást jelenthet a hatékonyság fenntartása. Kutatásunk során arra jutottunk, hogy egyes virtuális csapatok jóval hatékonyabbak is, mint az egy helyen tartózkodó munkacsoportok" - fejttette ki.



Sokan úgy tapasztalják, sokkal több feladatot végeznek el otthon, ahol kevesebbszer szakítják meg őket a munkában. Egy fejlesztőnek például átlagosan 20 percre van szüksége ahhoz, hogy egy ilyen megszakítás után folytassa a feladatát - mondta Moe.



A kutatók szerint fontos, hogy az együtt dolgozók jelentkezzenek be kollégáiknál, amikor felveszik, és amikor leteszik a munkát.



"Ha egy munkacsoport nem tud egy helyről dolgozni, fennáll annak veszélye, hogy ez aláássa a kölcsönös bizalmat. Ez az információcsere és a visszajelzések számának csökkenéséhez, kiegyenlítetlen munkaterheléshez, megnövekedett ellenőrzésekhez vezethet, és a bizalmatlanság negatív spirálját indíthatja el" - véli Nils Brede Moe.



"Ha ott ülsz és arra vársz, hogy válaszoljon valaki, akiről nem tudod, be van-e épp kapcsolódva a munkába, vagy sem, könnyen felvetődhet benned a kérdés, vajon mégis mit csinál a másik. Viszont ha az ember mindenkivel közli, hogy nagyjából hogyan képzeli a napot, például hogy a nap közepén kiugrik bevásárolni a szüleinek, akkor ez megelőzheti az ilyen bizalmatlanságot"- fejtette ki.



Moe szerint a társas kapcsolatok is kihívást jelenthetnek az otthoni munkavégzésben. Miközben valaki magányosnak érzi magát, és nagyon várja a kora reggeli bejelentkezést, mások számára ez stresszel járhat, főként azoknak, akik otthonról dolgozva megosztják a munkaterületet egy másik felnőttel és gyerekekkel is.