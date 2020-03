Tudomány

Fiatalabb lehet a Ryugu, mint azt eddig feltételezték

Fiatalabb lehet a Ryugu, mint azt eddig feltételezték. A japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat az információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.



Az elmúlt évben a Hajabusza-2 egy különleges mechanizmussal fémlövedéket lőtt ki a talajba, hogy a becsapódás következtében felszálló porból és törmelékből mintát vehessen beépített "porszívójával". A lövedékkel krátereket robbantott a felszínen.



A tudósok ennek során a kisbolygó sziklás felszíne alatt homokszerű anyagot találtak. Ez alátámasztotta azokat az elméleteket, melyek szerint a Ryugu az aszteroidáknak a "kőtörmelékkupac" kategóriájába tartozik, tehát olyan anyagokból alakult ki, melyek akkor maradtak hátra, amikor egy nagyobb test egy másik testtel összeütközött - írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A homokszerű anyag felfedezése arra is utal, hogy a Ryugu jóval fiatalabb objektum, mint azt a Hajabusza-2 missziója előtt vélték. A szakértők szerint nagyjából 9 millió éves lehet.



A tudósok azt is megállapították, hogy az ütközési kráter kialakulását nem a felszíni erő, hanem a gravitáció akadályozta, ami szintén arra utal, hogy az aszteroidát törékeny, porózus anyag alkotja. Rámutattak, hogy a lövedék hatására keletkezett kráter nagyjából hétszer nagyobb volt, mint amekkora a Földön lett volna, ahol sokkal keményebb a felszín.



A kráter alakja nem kerek, hanem inkább félholdalakú, amiből arra lehet következtetni, hogy egyik pereme alatt egy nagy és kemény szikla húzódik, mely nem tört szét a lövedék hatására sem.



A Japán Űrügynökség (JAXA) űrszondája különböző missziókat teljesített, hogy minél több információt szolgáltasson a földközeli Ryuguról. Mióta megérkezett a kisbolygó felszínére 2018 júniusában, a legénység nélküli szonda mintákat vett és nagyszámú felvételt készített az aszteroidáról. A kutatók remélik, hogy ezek segítenek megérteni a Ryugu kialakulását és történetét.



A 2014 decemberében útnak indított űrszonda az elmúlt évben már sikeresen az aszteroida fedélzetére bocsátott három kutatórobotot. A robotok azóta is folyamatosan küldik az adatokat a földi űrközpontba, felvételeket készítenek az aszteroidáról és mérik a felszíni hőmérsékletet.