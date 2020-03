Állatvilág

A kihalási küszöb alá csökkent a Mexikóban telelő pompás királylepkék populációja

Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet. 2020.03.23 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kutatók becslései szerint a lepkéknek legkevesebb hat hektárnyi erdőterületet kell elfoglalniuk ahhoz, hogy a túlélésük biztosítva legyen Észak-Amerikában. A Természetvédelmi Világalap (WWF) mexikói részlegének legutóbbi lepkeszámlálása szerint azonban a rovarok mindössze 2,83 hektárnyi területen borították be a fákat a 2019-2020-as télen.



"A kutatók számítottak némi visszaesésre, de ez a szintű csökkenés egyenesen szívet tépő" - mondta Tierra Curry, az amerikai Biológiai Sokféleség Központ munkatársa a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál cikke szerint.



Környezetvédők egy csoportja az intézet és a washingtoni székhelyű Élelmiszerbiztonsági Központ vezetésével nyújtott be petíciót 2014-ben az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatához azt követelve, hogy a pompás királylepke kerüljön a veszélyeztetett fajokról szóló törvény oltalma alá. Az ügyben született döntést idén decemberben jelentik be.



A mostani populációcsökkenés a tavaszi és őszi vándorlásokat kísérő rossz időjárási viszonyokkal van összefüggésben.



A lepkék továbbá nagyjából 66 millió hektárnyit veszítettek természetes élőhelyükből az Egyesült Államokban a gyomirtószerek használata és a különböző fejlesztések miatt.



A pompás királylepkék kizárólag selyemkóróval táplálkoznak, ám a növény eltűnőben van egyebek között a fokozott gyomirtóhasználat miatt. A lepkékre fenyegetést jelentenek a rovarirtószerek is, amelyek mérgezők a fiatal példányokra nézve, a felnőtteket pedig lebetegítik.



Az észak-amerikai pompás királylepkék nagyjából 99 százaléka Mexikó középső részén tölti a telet. A helyi szakemberek az alapján mérik fel a telelő lepkék populációjának méretét, hogy megnézik, mekkora területen festik narancssárgára a fákat a tömegesen rajtuk csüngő rovarok.



A Sziklás-hegységtől nyugatra található pompás királylepkék Kalifornia partjainál vészelik át a telet.



A szakemberek szerint a klímaváltozás ugyancsak fenyegetést jelent a lepkék vándorlására és akár már a század végére alkalmatlanná teheti a telelőhelyeiket.