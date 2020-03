Járvány

Koronavírus - Megkezdi a potenciálisan vírusellenes hatóanyagok tesztelését a vírust kutató akciócsoport

A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának (SzKK) Jakab Ferenc vezette virológiai kutatócsoportja az elmúlt napokban rutineljárást dolgozott ki a vírus különböző sejtekben történő izolálására közvetlenül a régióban fertőződött betegekből vett minták felhasználásával.



A PTE közleménye szerint a pécsi kutatók a koronavírus elleni küzdelemben tett "újabb sikeres lépése" annak köszönhető, hogy március 16-tól az ország több laboratóriumában is lehetőség nyílt a diagnosztikai tesztek elvégzésére, így a PTE laboratóriuma is hozzáfért a helyi betegektől származó mintákhoz.



A Jakab Ferenc vezette virológiai kutatócsoport által kidolgozott rutineljárás a vírusok teljes genetikai állományán alapuló mélyreható analízissel kombinálva - a közlemény szerint - "mérföldkövet jelent" a miniszterelnök által életre hívott, koronavírust kutató akciócsoport munkájában.



A csoport célja a vírus jobb megismerése, fertőzési és terjedési mechanizmusának vizsgálata, a lehetséges prevenciós lépések felderítése, valamint a hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztése.



Jakab Ferenc a közleményt kiegészítve az MTI-vel közölte: "a betegtől, a klinikai képen át egészen a vírus fertőzőképességéig és annak esetleges molekuláris hátteréig tudják követni a kórokozót", ezek pedig fontosak lehetnek a hatékony védekezés megismerése szempontjából is.



A PTE szombaton közölte, hogy pécsi kutatóknak sikerült meghatározni a koronavírus teljes genetikai kódját.