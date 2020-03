Űrkutatás

Egy hetedikes diák nevezte el a NASA Marsra tartó robotját

Mostantól hivatalosan Állhatatosságnak (Perseverance) nevezik az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Marsra tartó következő robotját - jelentette be a NASA.



A nevet Alexander Mather hetedikes virginiai diák adta, aki az elnevezésre tavaly kiírt országos pályázatot megnyerte.



Az űreszközt, amelyet idén júliusban indítanak útra és jövő februárban érkezik a vörös bolygóhoz, eddig csupán Mars 2020-nak hívták. A névadási versenyre 28 ezren küldtek be javaslatot.



Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos missziókkal foglalkozó igazgatóságának illetékese azt írta, hogy a névadással Mathernak sikerült "a legjobban eltalálnia a marsi küldetés szellemiségét".



Hozzátette, mint minden korábbi küldetésnél, ez a marsjáró is számos kihívással néz majd szembe, és várakozásaik szerint "elképesztő felfedezéseket tesz majd". Már most számos akadályt leküzdött azzal, hogy eljutottak az indítás végrehajtása előtti folyamathoz. Az Állhatatosság feladata a korábbi marsi mikroorganizmusok feltárása lesz. Az előző hasonló járműveknek, a Sojournernek, a Spiritnek, au Opportunitynek és a Curiositynek is iskoláskorú gyerekek adtak nevet.



A floridai Cape Canaveralból történő felbocsátásra meghívják a névadó diákot is.