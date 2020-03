Járvány

Így kell kezelni a koronavírus-járványt - videó

Abban az országban, ahol nem csak propaganda folyik, bemutató videót tesznek közre, hogy hogyan látogassuk a koronavírus-fertőzött rokonunkat, hogyan tudjuk magunkat megvédeni... 2020.03.04 17:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret



COVID-19 - ismertebb nevén a koronavírus új variánsa, amely 2019-ben jelent meg. Ezzel kapcsolatban készült egyéni védekezési oktatás és felszerelés (PPE), amelyet különösen a kórházi dolgozóknak ajánlanak, akik ilyen betegekkel is érintkeznek.



A videó részletesen bemutatja, hogyan kell a védőeszközöket megfelelően használni ahhoz, hogy valóban védelmet nyújtsanak, illetve használat után hogyan kell eltávolítani ahhoz, hogy továbbra is biztonságos legyen, és például ne okozzon keresztfertőzést az egészségügyi dolgozók körében vagy környezetében.



A teljes fertőzésmegelőzés és szabályozott használat írásba is került, amelyet elérhetővé tettek az interneten is.



Csak is ennek teljes betartása ad maximális védelmet a fertőzés ellen, és csak is azok kezelhetnek fertőzött betegeket, akik ezt betartják. Csak a megadott felszerelésben léphetnek a kórházi térbe.



A védőfelszerelés-készlet tartalmaz többek között:

- védőköpenyt

- alkoholos kézmosót

- FFP3-as maszkot

- szemüveget

- megfelelő méretű kesztyűt



A videó ezek korrekt használatát és alkalmazását is részletezi.