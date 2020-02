Elsüllyedt spanyol gályák kincsét találták meg Floridában

Elsüllyedt spanyol gályákról származó, több mint 300 éves ezüstpénzeket találtak kincsvadászok Floridában a Kincsespart néven ismert partszakaszon – mondta csütörtökön az EFE hírügynökségnek Nichole Johanson, a helyi múzeum igazgatója.



Jonah Martinez és két barátja most 22 ezüstpénzt talált fémdetektorokkal a múlt hét végén a Wabasso-strandon, Indian River megyében. A lelet értéke 5 ezer dollárra (1,54 millió forintra) becsülhető. Az amatőr kincsvadászok hosszú évek, sőt évtizedek óta kutatnak olyan tárgyak után, amelyeket a floridai partok mentén elsüllyedt spanyol hajókról sodor partra a víz. A háromfős csoport által eddig talált kincsek értéke eléri a 13 millió dollárt Martinez szerint.



A kincsvadászok azonban nem adják el a régiségeket, megtartják maguknak vagy múzeumoknak adományozzák. A floridai törvények értelmében a szárazföldön talált kincsek és egyéb leletek a megtalálót illetik, csak a tengerben talált kincsekkel kell elszámolni a hatóságok felé.



Florida partjainál – Sebastian városánál – 1715. július 31-én 12 kincsekkel megrakott, Kubából hazafelé tartó spanyol hajó került hurrikánba, és közülük 11 elsüllyedt a viharban. Csak a Grifón nevű bárkának sikerült a felszínen maradnia, a szerencsétlenségben 1500 tengerész veszett oda. A szóban forgó floridai partszakaszt éppen a hajókról szárazföldre sodródó leletek (a fémpénzek mellett használati tárgyak, így övcsatok, tőrök, porcelánok, evőeszközök és egyéb háztartási eszközök) miatt nevezik Kincsespartnak (Treasure Coast).



A kincsvadászok szerint a zord, viharos időjárás a legalkalmasabb a keresésre, mert az erős hullámzás felkavarja a tenger fenekét, és a mélyen fekvő gályákról partra sodorja a könnyebb tárgyakat. A 2004-es Frances és Jeanne hurrikánok idején éjt nappallá téve kutatták a tengerpartot.



A parton az 1950-es években bukkantak fel az első pénzérmék, amelyekből azóta is újra és újra találnak egy-egy adagot a kincsvadászok – mondta el a sebastiani Mel Fischer Tengerészeti Múzeum igazgatója, Nichole Johanson. A múzeumnak nevet adó híres kincsvadász, Mel Fischer – Johanson nagyapja – hét évet szentelt életéből a floridai tengerpart mentén elsüllyedt spanyol flotta felkutatásának. Az ő nevéhez fűződik az eddig talált legjelentősebb tengeralatti kincs, a Nuestra Senora de Atocha gálya felfedezése 1985-ben a floridai Keys-korallzátonyoknál.

Jonah Martinez and his team of treasure hunters chased the tides to make an unbelievable discovery off the shore of the Treasure Coast. https://t.co/4G6cLa6106