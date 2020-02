Járvány

Már november első felében elindult a koronavírus-járvány egy svájci egyetem kutatása szerint

A korábbi feltételezésektől eltérően nem november második felében, hanem a hónap első felében kezdődött a koronavírus-járvány Kínában - állapították meg a Zürichi Műegyetem (ETH) kutatói egy már évek óta létező, a vírusok terjedését kiszámoló algoritmus alapján.



A Tanja Stadler bioinformatikus vezette kutatócsoport mintegy 100, zömében Kínából származó és nyilvános adatbázisban elérhető koronavírus DNS-szekvenciáját határozta meg, a karantén január 23-i elrendeléséig figyelemmel kísérve a járvány alakulását a kínai Vuhan városban.



A svájciak adatai megerősítik, hogy egy koronavírussal fertőzött személy átlagosan 2-3,5 másik személyt fertőz meg. Ez jóval magasabb arány, mint a szezonális influenza esetében, ahol egy fertőzött kevesebb mint 1,5 személynek adja tovább a kórt.



Modellszámításaik megerősítik azt is, hogy állatról került át a vírus emberre. A kutatók szerint "nagyon nagy valószínűséggel kizárható", hogy már november előtt is előfordult volna emberben a vírus.



A statisztikai modell segítségével kiszámították, hogy 2020. január 23-án 4 és 19 ezer között lehetett a koronavírussal fertőzött személyek száma. Az algoritmussal lehetséges lenne a járvány valós idejű elemzése is, amennyiben rendszeresen analizálnák a vírus genetikai állományát az új fertőzötteknél - közölték.



A kutatási eredmény a Virological című szakportálon látott napvilágot. Az ETH tudósai hangsúlyozzák, hogy munkájukat más tudósok még nem véleményezték.