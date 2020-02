Tudomány

Ki kellett nyitni az ítéletnapi tárolót, ahol -18 Celsius-fokon 1000 éven át őrzik a magmintákat

Az Északi-sarktól 1000 kilométerre, Longyearbyen-szigeten 2008-ban épült magbank feladata, hogy a benne elhelyezett magokat olyan kataklizmák esetén is megvédje, mint például egy nukleáris háború. A Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) létrehozott földrengés- és atombiztos "ítéletnapi tárolóban" (Svalbard Global Seed Vault) mínusz 18 Celsius-fokon akár 1000 éven át megőrizhető az ott elhelyezett 4,5 millió darab vetőmagminta.



A magtárolót évente csak néhány alkalommal nyitják ki, hogy új mintákat helyezzenek el benne. Ez történt kedden is, amikor 30 génbank helyezte el magmintáit, Indiából, Maliból, Peruból is érkeztek felajánlások. A kew-i brit Királyi Botanikus Kertek olyan mintát küldött, amit Károly herceg highgrove-i birtokán arattak.



A világraktár az új változatok nemesítőinek is hátteret biztosít. A világon hajdan mintegy hétezer különböző növényt termesztettek, szakemberek szerint azonban jelenleg a kalóriák nagyjából 60 százaléka három fő gabonaféléből, a kukoricából, a búzából és a rizsből származik, így ha a klímaváltozás miatt rossz a termés ezekből, veszélybe kerül a világ élelemellátása.



Utoljára októberben nyitották ki a magtár kapuit. A keddi új mintákkal együtt a bank már egymillió különböző fajtát tartalmaz, a világ szinte minden országából.



A kutatók először 2015-ben vettek ki mintákat a tárolóból, amikor a szíriai háborúban megrongálódott aleppói tárba kellett szállítani a magokból. Azóta elültették őket, arattak, és 2017-ben a minták visszakerültek a norvég tárolóba.