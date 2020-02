Űrkutatás

Terv szerint működnek a decemberben pályára állított magyar műholdak

Tervezett pályájuk élettartamának felénél járnak a december 6-án pályára állított ATL 1 és SMOG-P nevű magyar műholdak, a jelek szerint minden úgy működik, ahogy a magyar szakemberek tervezték. 2020.02.20 10:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az adatok folyamatosan érkeznek a műszerekről - tájékoztatta a Budapesti Műszaki Egyetem csütörtökön az MTI-t.



A két berendezést a Rocket Lab amerikai magáncég Electron rakétája vitte fel az űrbe és állította pályára. A műholdak a legfrissebb adatok alapján enyhén elliptikus pályán haladnak a Föld körül. Legnagyobb távolságuk a bolygótól nagyjából 400, legkisebb 350 kilométer. Sebességük megközelítőleg másodpercenként 7,2 kilométer.



Ez olyan sebesség, amelyet a Földön soha nem érzékelhetünk. A nagyjából 1700 kilométerre fekvő Londont nem egészen 4 perc alatt érnénk el. De a Földet is picivel több, mint másfél óra alatt kerülnénk meg. A felbocsátás utáni adatok alapján a műholdak pályán maradásának legkisebb időtartamát 5 hónapra becsülték.



Ennek időtartama függ a légkör fékező hatásától az adott magassági zónában, a nap aktivitásától és egyéb paraméterektől is. A becsült pályaélettartam azt jelenti, hogy ezen időintervallum végén következhet be a légkörbe történő zuhanás és megsemmisülés. A műholdakat ennél hosszabb üzemidőre tervezték műszakilag.



Az ATL-1 és a SMOG-P mostanra már annyira eltávolodott egymástól, hogy egy antennával is kommunikálhatnak a velük a mérnökök és kutatók. Egymás után érkeznek a Budapesti Műszaki Egyetem antennájának látókörébe pont olyan ritmusban, hogy mindkét eszköz tud kommunikálni a szakértőkkel és küldik a tőlük várt információkat.



A SMOG-P azt vizsgálja, hogy mennyire terhelt a légkör a különböző rádiós frekvenciasávoktól. Az ATL-1 egy speciális szigetelőanyag űrbéli minőségbiztosítási vizsgálatát és tesztelését folytatja.



Az akkumulátorok szigetelő rétegei tökéletesen funkcionálnak. Az összehasonlítás miatt elhelyezett referencia szigetelésű akkumulátorhoz képest az új vékonyréteg hőszigetelő anyag egyértelműen hatékonyabban szigetel mind a hideg, mind a meleg ellen.



Az ATL-1 műholdnak a forgása a kezdeti időszakhoz képest lassult. Az út elején percenként négyet forgott saját tengelye körül, mostanra ez kettőre csökkent.



Az ATL-1 műhold az ATL Kft. és stratégiai partnere a H-ION Kft közös munkája, mely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozása mellett valósult meg.