Állati

Szakértő: a madárénekek is divatszerűen változhatnak

A madárénekek is divatszerűen változhatnak - mondta Garamszegi László Zsolt, az MTA, Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



A madárénekeket több éve kutató szakember elmondta: a madárénekek vizsgálatához számítógépes elemzésre van szükség, kvázi lekottázzák azt, olyan szonogramokat gyártanak, amelyeken az idő függvényében látják a hangmagasságokat. Hozzátette: egy madárének látványos szótagokból, szillabusokból épül fel, ezek specifikus kombinációja vagy egyéb fizikai paraméterei - például a frekvenciatartomány, a tempó - mind fontos bélyegek lehetnek.



Garamszegi László szerint a madárénekben az egyedeket is meg lehet különböztetni. Dalukban változhatnak az énekelt szótagok is, vannak, amelyek idővel kikopnak, mások pedig divatszerűen megjelennek.



Arról is beszélt: az állatokra jellemző személyiséget az egyedekre jellemző sajátosságok - énekük mellett agressziójuk szintje vagy a ragadozók támadásakor vállalt kockázat - rajzolják ki.



Hozzátette: az egyedek képesek tanulni is egymástól, teljesen új, addig nem hallott struktúrákat beépíteni énekükbe. Kutatásukban bizonyítást nyert, hogy olaszországi madarak szillabusainak lejátszásaiból egy madár sikeresen megtanulta a számára új dallamot.