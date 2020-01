Tudomány

Létezhetett egy jégkorszak, amelyről eddig nem tudtunk

Az Aberdeeni Egyetem geológusai olyan nyomokat azonosítottak a Torridon környéki kőzetekben, amelyeket az olvadó jéghegyekről a tavakba aláhulló kavicsok okoztak - írja a BBC hírportálja.



Ezek a kőzetek a Föld történetének egy "viszonylag nyugodt" időszakából származnak, amelyet "unalmas egymilliárdként" szoktak emlegetni. Ez a periódus 1800 millió évvel ezelőtt kezdődött és 800 millió éve ért véget.



A bolygón több nagy eljegesedés is történt, ezek közül a legkorábbi ismert jégkorszak a több mint kétmilliárd évvel ezelőtti huroni eljegesedés volt.



"Az úgynevezett unalmas egymilliárd idején a globális éghajlat mérsékelt és változatlan volt. Az egyedüli élőlények az óceánok algái voltak, a szárazföld kietlen pusztaság volt és az oxigénszint mindössze 10 százaléka volt a mainak" - mondta Adrian Hartley, az egyetem munkatársa, aki kollégáival közös felfedezéséről a Scottish Journal of Geology című szaklap friss számában számolt be.



"Egészen mostanáig nem találtak éghajlatváltozásról árulkodó bizonyítékot, ám a tanulmányunkból kiderült, hogy a Föld felszínén volt jég ebben az időszakban" - tette hozzá a szakember.