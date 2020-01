Állati

Szürkehályog-műtétet végeztek egy gorillán a San Diegó-i Állatkertben

Sikeres szürkehályog-műtétet hajtottak végre egy nyugati síkvidéki gorillán (Gorilla gorilla gorilla) a San Diegó-i Állatkertben, ahol most először végeztek ilyen beavatkozást a súlyosan veszélyeztetett alfaj egy példányán.



A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kórházának szemészei és érzéstelenítő szakorvosai, valamint az állatkert saját állatorvosai december 10-én hajtották végre a műtétet, amelyről azonban csak a héten számoltak be.



Gondozói szerint a hároméves Leslie valószínűleg egy mászás vagy heves játék közben esett el, ez eredményezhette a szürke hályog kialakulását, aminek nyomán a fiatal nőstény egyre rosszabbul látott a bal szemére.



A szürkehályog-műtétekre specializálódott Chris Heichel mikroszkóp segítségével távolította el a 30 kilogrammos állat elszürkült szemlencséjét, amelyet aztán egy mesterségessel helyettesített. A szakember már egynapos csecsemőn és 105 éves emberen is végzett ilyen beavatkozást, de most először feküdt előtte gorilla a műtőasztalon.



Az állatkert közleménye szerint az ember és a gorilla szeme közötti anatómiai hasonlóságok miatt a procedúra nem volt túl bonyolult.



Heichel azonban a BBC Newsnak nyilatkozva megjegyezte, hogy állatorvos kollégái figyelmeztették, ne nézzen egyesen a gorilla szemébe, mert az állat attól kényelmetlenül érezheti magát, ami a szakember szerint azért "kicsit bonyolította" a helyzetet.



Az állatkert munkatársai Leslie 31 éves anyját, Kokamót is elbódították a műtét idejére, hogy ne aggódjon, amíg a kölyke nincs mellette.



Leslie ma már újra együtt lehet a társaival és jól halad a felépülése.