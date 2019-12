Űrkutatás

Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra

A Dragont egy robotkar segítette a dokkolásban három nappal azután, hogy útnak indult az amerikai légierő floridai, Cape Canaveral-i támaszpontjáról. Három tonnás szállítmánya változatos fajtájú fonalférgeket, génmódosított szuperegereket és egy empatikus robotot is tartalmazott. A körülbelül 120 ezer fonalféreg egy mezőgazdasági tanulmányhoz kell, míg a 32 hagyományos és a 8 szuperegér egy tudományos kísérlet része. A módosított génállománnyal rendelkező szuperegerek izomtömege kétszerese a hagyományos egerekének.



Az űrkapszula egy nagyméretű, kerek, mesterséges intelligenciával bíró robotfejet is szállított, amely képes az űrhajósok érzelmeinek érzékelésére. A Cimon nevű robot elődjét tavaly tesztelték az űrállomáson. Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) karácsonyi ajándékokat is küldött a hatfős legénységnek. A SpaceX 19-szer fuvarozta a NASA rakományát a Nemzetközi Űrállomásra az elmúlt hét évben.



Az asztronauták hétfőre is rakományt várnak, amelyet Oroszország indított útnak Kazahsztánból még pénteken.