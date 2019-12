Csillagászat

A Napnál hetvenszer nagyobb tömegű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben

A csillagfejlődés jelenlegi modelljei szerint ilyen néhány tíz naptömegű fekete lyukak nem is létezhetnének a galaxisunkban. 2019.12.02 18:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kutatókat is megdöbbentő méretű, a Napnál hetvenszer nagyobb tömegű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben.



A jelenség 15 ezer fényévnyi távolságra van a Földtől, tömege pedig 70-szer nagyobb a Napénál - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában a Nature című tudományos lapban megjelent tanulmányt idézve.







Kiss László csillagász-fizikus arról beszélt, hogy a Tejútrendszer közepén található millió vagy milliárd naptömegű fekete lyukakról már évtizedek óta tudnak a tudósok. A csillagász szerint ami újdonság ebben a tudományos felfedezésben, hogy ennek a fekete lyuknak a tömege hetvenszer nagyobb a Napénál.



A csillagfejlődés jelenlegi modelljei szerint ilyen néhány tíz naptömegű fekete lyukak nem is létezhetnének a galaxisunkban.



Hozzátette: az összes korábbi, több tíz naptömegű, közepes naptömegű fekete lyukak mind nagyon messze voltak, és azt gondolták, hogy a Tejútrendszerünkben nincsenek jó körülmények ilyenek kialakulásához, de most a kínai vezetésű kutatócsoport megmutatta, hogy mégis vannak. Hozzátéve, hogy a 15 ezer fényév nem olyan nagy távolság, szinte kozmikus szomszédság.



A fekete lyukat egy nemzetközi kutatócsoport fedezte fel a kínai LAMOST teleszkóp segítségével azáltal, hogy hosszú időn át figyelték több nagyobb csillag mozgását.



A csillagászoknak most magyarázatot kell találniuk a jelenségre, ez pedig akár "egy hozzáadott komponens lehet a sötét anyag témájában" - mondta Kiss László.



A kutatók szerint a fekete lyukaknak alapvetően két típusa létezik. A kisebb, csillagtömegű fekete lyukak a Napnál legfeljebb 20-szor nagyobb tömegűek, akkor keletkeznek, amikor egy nagyon nagy csillag összeomlik. A szupernagy tömegű fekete lyukak viszont legalább több milliószor nagyobbak, mint a Nap, eredetük pedig ismeretlen.