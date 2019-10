Orvostudomány

Mikrofonnal diagnosztizálták a térdízület gyulladását

2019.10.18

Mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint. A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető - számolt be róla a BBC hírportálja.



Az oszteoartritisz degeneratív ízületi betegség, az ízületi gyulladás leggyakoribb formája, ahol a porc a túlzott kopástól lebomlik, így a csontok egymáshoz dörzsölődnek mozgás közben, ami fájdalmat, merevséget és a térd megdagadását okozza.



A szervezet a kisebb ízületi károsodást maga is képes kijavítani, de az oszteoartritisszel nem boldogul.



A Lancasteri Egyetem, a Közép-Lancashire-i Egyetem és a Manchesteri Egyetem tudósai az új kutatás 89, oszteoartritiszben szenvedő felnőtt résztvevőjének térdére kis mikrofont erősítettek, hogy rögzítsék a magas frekvenciájú zajokat.



Az emberi füllel nem hallható hangokat számítógéppel elemezték, hogy feltérképezzék a térd állapotát - olvasható a PLoS One tudományos lap friss számában ismertetett tanulmányban.



Azt kérték a résztvevőktől, hogy ülő helyzetből álljanak fel, majd ezt ismételjék meg még négyszer, miközben a mikrofon rögzítette az ízület hangjait.



Feltételezték, hogy a térd úgy viselkedik, mint a mérnöki szerkezetek: a sima és jól síkosított felületek hangtalanul mozdulnak el egymáson, a durva, kevéssé síkos felületek pedig hangot generálnak.



Az eredmények azt mutatták, hogy a mikrofonok "meghallották" az egészséges és a beteg térd hangzása közötti különbséget.



"Jelenleg általában röntgennel állapítjuk meg, milyen fokú az oszteoartritisz, a helyzet pedig néhány havonta változhat. Az új módszer finomabb, érzékenyebben, röntgen nélkül mutatja meg, milyen fokú a károsodás" - mondta John Goodacre, a Lancasteri Egyetem professzora, a kutatás vezetője.



Megállapították, hogy minél több kiugrást jegyeztek fel a mikrofonok a hanghullámok rögzítésekor, vagyis minél "hangosabb" volt a térd, annál súlyosabb volt az oszteoartritisz.



Noha emberi füllel ezek a hangok nem hallhatók, lehetséges, hogy minden egyes térdnek megvan a saját "hangszíne".



Amikor a térd hallható hangot ad, például "kattog", az is utalhat oszteoartritiszre.



Goodacre szerint az új eljárás további kutatásokkal a sportsérülések elkerülését is szolgálhatja.



Más testrészek - például a csípő vagy a kész - oszteoartritiszét egyelőre nem vizsgálták.