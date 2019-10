Tudomány

Egyedülálló római kori kocsisírra bukkantak Horvátországban

Egy negyven méter átmérőjű sírkamrában fedezték fel a Horvátországban egyedülálló leletet, a kétkerekű kocsit és a két igásló csontvázát. 2019.10.16 15:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyedülálló, harmadik századi, római kori kocsisírra bukkantak régészek a kelet-horvátország Ójánkovác (Stari Jankovci) településen - adta hírül a Vecernji List című horvát napilap szerdán.



A sírdomb alatt - amely egy méter magasan megmaradt a föld felszíne felett - egy negyven méter átmérőjű sírkamrában fedezték fel a Horvátországban egyedülálló leletet, a kétkerekű kocsit és a két igásló csontvázát.



Boris Kratofil, a vinkovcei (Vinkovci) múzeum kurátora elmondta: az ilyen temetkezési rituálé kivételes volt a római kori Pannon-síkságon.



"Ez a szokás nagyon gazdag családokhoz volt köthető, olyanokhoz, amelyek kimagasló szerepet töltöttek be az adminisztratív, társadalmi és gazdasági életben, Pannoniában" - hangsúlyozta.



Hozzátette: a sírdomb a Római Birodalom egyik legfontosabb útvonala mellett helyezkedik el, amely összekötötte az Appennini-félszigetet Pannoniával, a Balkánnal és Kis-Ázsiával. Úgy vélte: az arisztokrata család így akarta saját kiemelkedő státuszára és gazdagságára felhívni az arra utazók figyelmét.



A parádés kétkerekű kocsi fából készült, vas és bronz alkatrészekkel. A kocsisír közvetlen közelében horvát régészek két kisebb sírkamrát is feltártak, amelyben egy férfit és egy nőt temettek el. Nagy valószínűséggel nekik emelték a sírdombot - magyarázta Kratofil. Azonban mindkét sírhelyet korábban kirabolták, ezért más leletet - a csontvázakon kívül - nem találtak az archeológusok - húzta alá.



Marko Dizdar, a zágrábi régészeti intézet igazgatója kiemelte: szenzációs felfedezésről van szó, Horvátországban egyedülállóról, amely számos régész érdeklődését felkeltette.



Hosszú folyamat van még előttük, ugyanis most kezdődik a leletek konzerválása és restaurálása, valamint a feltárás teljes elemzése - mondta.



"Néhány év múlva sokkal többet fogunk tudni arról a családról, amelyik 1800 évvel ezelőtt ide temetkezett" - tette hozzá.



Hangoztatta: sokkal több érdekli őket maguknál a lovaknál. Azzal, hogy megállapítják, azokat itt tenyésztették-e, vagy a birodalom más területéről érkeztek, a család gazdaságáról és jelentőségéről is több felfedezéshez jutnak, ehhez pedig segítséget kapnak számos hazai és európai intézménytől - fogalmazott Dizdar.