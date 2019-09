Csillagászat

Először találtak vizet egy távoli csillag bolygójának légkörében

Először talált vizet egy csillagászcsoport egy távoli csillag potenciálisan lakható övezetében keringő bolygó légkörében - számolt be róla a BBC hírportálja.



A felfedezés alapján a K2-18b jelű planéta a Földön kívüli élet utáni kutatás célpontja lehet.



A Nature Astronomy című szaklap friss számában megjelent tanulmány szerint az új űrteleszkópok tíz éven belül alkalmasak lehetnek arra, hogy megállapítsák, a K2-18b légköre tartalmaz-e a élő szervezetek létrejöttéhez szükséges gázokat.



Lakhatónak akkor tekintenek egy csillag körüli zónát, amikor a hőmérséklet lehetővé teszi a folyékony halmazállapotú víz felszíni jelenlétét az ott keringő bolygókon.



A bolygó, amelynek a légkörében vizet fedeztek fel, a Föld valamivel több mint kétszerese és az úgynevezett szuperföldek közé sorolják. Hőmérséklete elég enyhe - nulla és 40 Celsius-fok közötti - lehet ahhoz, hogy a víz folyékony legyen a felszínén.



A K2-18b 111 fényévnyire található a Földtől, vagyis túl messze ahhoz, hogy űrszondát küldhessenek oda, ezért meg kell várni az űrtávcsövek új nemzedékét, melyek a 2020-as években kezdenek működni, ezekkel lehet majd meghatározni, hogy a bolygó légköre tartalmaz-e olyan gázokat, amik csak élő szervezetekből származhatnak.



A kutatócsoport a Hubble űrtávcső által 2016-2017-ben felfedezett, Naprendszeren kívüli bolygókat vizsgálta meg. Tanulmányozták a csillagfény változásait, amint a bolygók elhaladtak napjuk előtt, hogy azonosítsanak néhányat a légkörükben található gázok közül.



Csak a K2-18b mutatta a víz molekuláris lenyomatát.



Angelos Tsiaras, a Universtiy College London (UCL) kutatócsoportjának tagja szerint a víz azonosítása egy lakható bolygó légkörében "hihetetlenül izgalmas felfedezés".



Más kutatók azonban vitatják, hogy a bolygó lakható lenne. Egy elemzés szerint a Földnél másfélszer nagyobb bolygóknak nem valószínű, hogy köves a felszíne. Az is elképzelhető, hogy a K2-18b mérete és gravitációja megnehezíti az élet kialakulását és fennmaradását.



Más vélemények szerint a K2-18b nem is annyira szuperföld, mint inkább mini-Neptunusz. Ebbe a kategóriába olyan bolygókat sorolnak, amelyek a szuperföldeknél nagyobb tömegűek, akár tízszer akkorák is.



A kutatócsoport vezetője, Giovanna Tinetti azonban fenntartja nézetét, mely szerint a K2-18b lakható lehet.



"Sűrűsége a Marséhoz és a Jupiter Európé nevű bolygójáéhoz hasonlít, sokkal nagyobb a Neptunuszénál. Valószínűbb, hogy kőből és jégből áll. A jelenlegi eszközökkel nem lehet megmondani, hogy óceán vagy kő található-e rajta, de kezdetnek elég jó, hogy vizet találtunk a légkörében" - magyarázta Tinetti.