Urbanizáció

A városi lét emeli a koleszterinszintet a varjaknál

hirdetés

A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük a vidéken élőknél - derítették ki amerikai ornitológusok.



Andrea Townsend és munkatársai a New York államban lévő Hamilton College-ban 140 fiatal varjútól vett vérmintát koleszterinszintjük méréséhez Kaliforniában, hogy nyomon kövessék fennmaradásuk esélyeit. Azt találták, hogy minél közelebb éltek a madarak a városi környezethez, annál magasabb volt a koleszterinszintjük.



Hogy közvetlenül is teszteljék az emberi élelem hatásait, a kutatók New Yorkban élő varjúfiókákat rendszeresen sajtburgerekkel tápláltak és összehasonlították koleszterinszintjüket olyan madarakéval, akik a közelben éltek, de maguknak kellett gondoskodniuk táplálékukról. A sajtburgert evőknek magasabb volt a koleszterinszintjük, mint a másik csoportnak, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt Kaliforniában tapasztalták.



A kutatók kimutatták azt is, hogy a városi madarak esetében alacsonyabb volt az életben maradási arány az első három évben, mint a vidéki varjaknál, de nem a magasabb koleszterinszinttel okolható nagyobb elhullásuk. Sőt a New York-i populációnál a magasabb koleszterinszint hozzájárult jobb testi állapotukhoz.



"Az összes rossz sajtó ellenére, a koleszterinnek vannak előnyei is, kiszolgál egy sor alapvető életfunkciót. Sejtmembránjainak fontos része és kulcsfontosságú hormonok összetevője" - idézte Townsendet az Amerikai Ornitológiai Társaság közleménye.



Tudjuk, hogy a túlzott koleszterinszint betegséget okoz embereknél, de nem tudjuk, hogy mit jelent a +túlzott+ a vadmadaraknál" - tette hozzá.



Townsend nem javasolja, hogy az emberek kezdjék sajtburgerekkel vagy más feldolgozott élelmiszerrel etetni a vadmadarakat.



"A vadmadarak nem úgy fejlődtek, hogy feldolgozott élelmiszert fogyasszanak, ennek lehetnek negatív következményei, amelyeket nem mértünk, vagy amelyek csak hosszabb idő múlva jelentkeznek." A madáretetés jó mód arra, hogy kapcsolatba lépjük a természettel, de bizonyos élelmiszerek, amelyeket az emberek a vadállatoknak adnak, nem tesznek jót ezen állatok egészségének - hangoztatta.