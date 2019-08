Tudomány

Megállíthatja az epilepsziás rohamokat a magyar agykutató fejlesztése

A magyar kutató célja az eszközzel, hogy egy másodpercen belül leálljon az epilepsziás roham, és helyreálljon a normális agyműködés. 2019.08.05 12:12 ma.hu

Berényi Antal agykutatónak egyszerre három jelentős fejlesztése is zajlik, ezek közül az egyiket jövőre már embereken is kipróbálhatják. Ebben a projektben bejezték az alapkutatást, már az eszközfejlesztés zajlik. Az eszköz epilepsziás betegeken segít. A koponyacsont mögé beültetett prototípus célja, hogy ha elindul a roham, akkor az egy másodpercen belül leálljon, és helyreálljon a normális agyműködés.



Az SZTE Élettani Intézetében dolgozó tudós a Délmagyar.hu-nak elmondta: ahhoz azonban, hogy a klinikai vizsgálatok elinduljanak, egy nagyobb gyártópartner kell.



"Ez az eszköz egy pacemakerhez hasonlít, ami folyamatosan érzékeli az agyból jövő jeleket, és a koponyacsonton kívüli elektródákon keresztül akkor ingerli az agyat, amikor kell" - mesélte a kutató a lapnak, aki azt is elárulta, hogy jövőre akár már embereken is tesztelhetik az Egyesült Államokban, de az még akár 10 évig is eltarthat, mire a nagyközönség számára is elérhető lesz.



A Lendület 2 programban egyébként ezt az eljárást bővítenék tovább, ám most a poszttraumás stressz szindrómát, vagyis a szorongás kezelését célozzák meg.



Most egy harmadik kutatásba is belefogott a Berény által vezetett csoport. Az úgynevezett idegszövet-gép interfészekkel potenciálisan megvalósítható elektroterápiás eljárásokat kutatják, amelyek megoldást kínálnak krónikus, gyógyszerrel nem kezelhető neuro-pszichiátriai és érzékszervi betegségekre, amelyek Európában több mint 100 millió embert érintenek. A gépek és az emberi idegrendszer összekapcsolását célzó munkában különböző tudományágakat művelő kutatócsoportok vesznek részt.