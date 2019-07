Bejelentették az indiai Hold-misszió startjának új időpontját

Bejelentették az indiai Hold-misszió hétfőre tervezett, de a start előtt megszakított indításának új időpontját - idézte a BBC az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) közleményét.



A Csandraján-2-t magyar idő szerint július 22-én 11.13-kor lövik fel, ez lesz India második Hold-missziója.



Az ISRO hétfő hajnali információi szerint technikai probléma adódott a hordozórakétán, biztonsági okokból ezért lemondták az indítást. A megszakítás 56 perccel a rakéta tervezett felemelkedése előtt történt.



Az Andhra Prades tartományban lévő Szatis Dhavan űrközpontról lőtték volna fel a Csandraján-2 űrszondát, fedélzetén egy landolómodullal. Ez a Hold Déli-sarkjáról indulva többek között víz nyomai után kutatna a felszínen.



A misszió sikeres teljesítése esetén India lenne a negyedik ország az Egyesült Államok, Oroszország és Kína után, amelynek sikerül a Holdon landoltatni egy űreszközt.



India minden alkotóelemet maga fejlesztett ki, a misszió költsége mintegy 10 milliárd rúpia (42 milliárd forint), amely összehasonlítva más Hold-programokkal meglehetősen alacsony összeg.



A mintegy 50 napig tartó út után az ISRO leszállóegysége "puha", irányított leszállást hajtana végre a tervek szerint a Hold felszínén.



India első űrmissziója, a 2008-as Csandraján-1 csak keringett a Hold körül, de nem szállt le. A projekt során az indiai űrszonda segítségével erősítették meg, hogy létezik víz a Holdon.



A Csandraján-2-t eredetileg az orosz Roszkoszmosszal közös együttműködésben tervezték megvalósítani, 2013-ban azonban India technikai nézeteltérések miatt megszakította az együttműködést.



Az indiai lesz az idei harmadik, Holdra irányuló landolási kísérlet, miután a kínai Csang'o-4 sikeresen teljesítette a tervet, az izraeli Beresit viszont végül a Holdra zuhant áprilisban.

