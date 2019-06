Sikeresen földet ért a Szojuz leszállóegysége - videók

"Megtörtént a leszállás. A visszatérő kabin, benne Oleg Kononenkóval, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség űrhajósával, Anne McClaine-nel, a NASA amerikai űrügynökség asztronautájával és David Saint-Jacques-szal, a kanadai űrügynökség asztronautájával földet ért" - jelentette be a Moszkva melletti repülésirányító központ (CUP) szóvivője.

Az MSZ-11 űrhajó magyar idő szerint hajnali 1 óra 25 perckor vált le a Nemzetközi Űrállomásról.



Az ISS-en jelenleg háromfős csapat teljesít szolgálatot, Nick Hague és Christina Koch amerikai és Alekszej Ovcsinin orosz űrhajósok.

📍 There's no place like home! Mission teams confirmed that @AstroAnnimal and two of her crewmates landed safely at 10:47pm ET after spending 204 days in space conducting science and maintenance aboard the @Space_Station . Coverage continues: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/YC9UzBpRC1

Az űrállomásra várhatóan július 20-án indul három újabb asztronauta Bajkonúrból a Szojuz MSZ-13 fedélzetén: Alekszandr Szkvorcov orosz, Andrew Morgan amerikai és Luca Parmitano olasz űrhajósok személyében.

This marks the end of @AstroAnnimal's first spaceflight.👩‍🚀 She was selected as a member of @NASA_Astronauts in 2013. Get to know her beyond the spacesuit: https://t.co/AfRc9hYnIy pic.twitter.com/pJNEwbJPZ1