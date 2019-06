Állati

Ötvenéves rejtély oldódott meg

hirdetés

Ötvenéves rejtély oldódott meg, amikor egy kutatócsoport azonosított két megkövült állatfogat és megállapította, hogy hiénáé voltak, amely a kanadai sarkvidéken élhetett egymillió éve.



A fogakat a Yukon terület Old Crow medencéjéhez szervezett paleontológiai expedíció találta 1973-ban - áll az Open Quaternary című tudományos lap aktuális számában megjelent tanulmányban.



"Egy évszázadon át dolgoztak együtt őslakosok és tudósok, hogy feltárják a térség kincseit, ám a több mint 50 ezer leletből mindössze a két fog lehetett hiénáé" - idézte a BBC hírportálja Grant Zazula paleontológust.



Majdnem 50 év kellett, hogy azonosítsák a fogakat, amelyek hosszú időn át az ottawai Kanadai Természettudományi Múzeumban voltak kiállítva, itt vette őket észre Zazula.



A tudósok régóta gyanították, hogy hiénafogak, de a sejtést nem bizonyították.



Zazula két munkatársával, Jack Tseng evolúcióbiológussal, a Buffalói Egyetem hiénaszakértőjével és Lars Werdelinnel, a Svéd Természettudományi Múzeum tudósával konzultált, Tseng azonnal felismerte, hogy a két megkövült fog hiénáé volt.



Kormeghatározási vizsgálatok szerint a két fosszília 850 ezer - 1,4 millió éves lehet.



Noha a mai hiénák nagyrészt Afrikában élnek, a faj őseinek kövületei a messzi északon, Mongóliában, vagy a távoli nyugaton, Mexikóban is megtalálhatók.



"Ezek a fosszíliák azt a feltevést támasztják alá, hogy a hiénák a mai Oroszország területéről érkeztek Észak-Amerikába a mai Bering-szoros akkoriban száraz földhídján át" - mutatott rá Zazula.



Az is sejthető a két fogból, hogy a hiénák ősei erősen különböztek a mai leszármazottaktól.



"Mivel Afrikában élnek, leginkább a szavanna állatainak képzeljük el őket, nem a hó és egésznapos sötétség dögevőinek" - tette hozzá a tudós.