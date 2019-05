Tudomány

A világegyetem keletkezésének körülményeit pontosítják Debrecenben

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Világszínvonalú kutatói környezetet alakítottak ki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) debreceni Atommagkutató Intézetének (Atomki) tandetron laboratóriumában, a projekt megvalósításához több mint 941 millió forint támogatást nyertek el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán - közölték az intézet vezetői hétfőn, a projektzáró rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón.



A projekt megteremtette a lehetőséget, hogy a tandetron laboratórium részecskegyorsítójára épülő világszínvonalú kutatóbázist hozzanak létre - magyarázta Dombrádi Zsolt, az Atomki igazgatója, megjegyezve, hogy a sokak számára hozzáférhető, széles módszer- és eszközválasztékkal rendelkező laboratórium e tekintetben is kiválósági centrummá teszi az intézetet.



A tandetron olyan kétfázisú gyorsító, amely alap- és alkalmazott kutatások elvégzését is lehetővé teszi.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Az MTI érdeklődésére a gyorsítóval végzett alapkutatások közül kiemelte a nukleáris asztrofizikával kapcsolatos magreakciós vizsgálatokat, amelyekkel a csillagokban lejátszódó folyamatokat elemzik, s a világegyetem keletkezésének körülményeit pontosítják.



Dombrádi Zsolt az alkalmazott kutatások közül megemlítette a cirkuláló ráksejtek vérből való kiszűrését lehetővé tevő, illetve a régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kor és származási hely meghatározásokat eredményező vizsgálataikat.



A mostani fejlesztéssel a korábbinál egyszerre többen, az alap- és az alkalmazott kutatásokat párhuzamosan végezve használhatják a Tandetron laboratórium részecskegyorsítóját - jelezte az Atomki igazgatója.



Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal igazgatója példaértékűnek nevezte, hogy az Atomki "születése pillanata óta, 65 éve" együttműködik a helyi egyetemmel, és a "nukleáris ipar háttérintézményeként" az alap- és az alkalmazott kutatásokban is részt vesz.



Az igazgató méltatta az Atomki nemzetközi együttműködéseit, és azt mondta, a magyar kormány 2010 után sokat tett annak érdekében, hogy finanszírozzon olyan intézményeket, mint az Atomki. Erre jó lehetőséget adtak a GINOP-források, amellyel korszerű, drága eszközökhöz is hozzájuthattak a pályázók.



Birkner Zoltán hozzátette: az Atomki az elmúlt években összesen 4,5 milliárd forint támogatásra pályázott sikeresen, ebből mintegy 3 milliárdot eszközök, berendezések beszerzésére fordítottak.



Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere azt mondta, az Atomki azzal, hogy nemzetközi projektekben vesz részt, a tudomány terén is komoly hírnevet szerez a regionális központi szerepre törekvő Debrecennek.