A történelem leghíresebb macska mancsnyoma bizony a középkorból származik

Cicatappancs-nyomokat talált egy 1445-ből származó kéziraton Emir O. Filipović, amit kutatómunkája során Dubrovnikban talált. "Nem mindennapos, hogy valaki ilyen izgalmas dolgot talál, monoton és unalmas levéltári nyilvántartások és adatbázisok böngészése közben" - mondta Filipović, akit magát is meglepett, hogy ennyire népszerű lett a különleges leletről készült fotója. De mindenesetre reméli, hogy ezáltal kicsit jobban kedvet kapnak az emberek a középkori kultúrához vagy éppen az egész történelemhez.

These cat paws (sent by @EmirOFilipovic) are revived on Twitter and viral on fb. 100 new followers (Txs!). Speechless pic.twitter.com/rc4WwOQN