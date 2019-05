Tudomány

Hamisítvány lehet da Vinci kiállított hajtincse

Kétségbe vonta Eike Schmidt, a firenzei Uffizi képtár igazgatója, hogy Leonardo da Vinci hajtincse lenne az a relikvia, amelyet a reneszánsz művész halálának 500. évfordulója alkalmából állítottak ki a művész szülővárosában, a toszkánai Vinciben. 2019.05.03 09:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egyetlen szakértő sem hiszi, hogy a hajtincs igazi - jelentette ki a német művészettörténész a Leonardo él című kiállításon látható darabról. Eike Schmidt szerint nem valószínű, hogy a haját relikviaként megőrizték volna, mivel ez a szokás nem volt jellemző a reneszánszra, csak a romantika korában, a 19. században vált elterjedtté. Szerinte az állítólagos ereklye arra sem érdemes, hogy részletesebben foglalkozzanak vele.



A csütörtökön közszemlére tett hajtincs egy amerikai gyűjtemény darabja. A relikvia bemutatását Alessandro Vezzosi, a kiállítás egyik szervezője világpremierként jelentette be. A szervezők szerint a tincs a művész hajából származik. Leonardo 1512-ben halt meg a franciaországi Amboise-ban. A képkeretbe applikált hajtincs néhány tucat fehér és szőke hajszálból áll, és a "Leonardo da Vinci haja" felirat olvasható mellette franciául. A hajfürttel együtt bemutattak egy bronzgyűrűt is, amelyet állítólag Leonardo viselt, valamint egy dokumentumot a relikvia francia eredetéről.



Az élete utolsó éveiben betegeskedő, feltehetően több szélütésen is átesett festőművész I. Ferenc francia király meghívására érkezett a városba, ahol egy újabb roham okozhatta a halálát. Feltételezett maradványait őrző sírja az amboise-i királyi kastély Szent Hubertusz kápolnájában található.



Vezzosi, a reneszánsz kor kutatója hangsúlyozta: nem állítják 100 százalékosan, hogy Leonardo hajszálairól van szó, Viszont lehetőség van arra, hogy a belőle nyerhető DNS-t összehasonlítsák a polihisztor elhunyt, illetve ma is élő leszármazottainak DNS-ével.



Leonardo sírjának felnyitását nem tervezik, mert a DNS-teszt elvégzéséhez elegendőek az élő és halott leszármazottaktól származó minták - mondta Vezzosi, aki a következő hónapokra ígérte a vizsgálat eredményét.



A kutató szerint a Leonardo da Vinci hajtincsének és gyűrűjének mondott relikviák hajdan Arsene Houssaye, a francia vidéki múzeumok főfelügyelőjének birtokában voltak. Houssaye-t 1863-ban bíztak meg azzal, hogy folytasson ásatásokat az amboise-i sírban. Az ásatásokon találtak egy csontvázat, továbbá sírkőtöredékeket, amelyeknek hiányos felirata a reneszánsz mesterre utalhat. Előkerültek I. Ferenc király korából származó olasz és francia érmék, illetve szakáll- és megőszült hajmaradványok is.

Vezzosi verziója szerint Houssaye megtartotta magának a két relikviát, amiket az amerikai Harold K. Sighley annak egyik leszármazottjától vásárolt meg 1925-ben Párizsban. Tőle egy másik, szintén amerikai és névtelenséget kérő gyűjtő vásárolta meg, aki az évforduló alkalmából kapcsolatba lépett az olasz kutatókkal.



A toszkánai Vinciben a művész halálának jubileumára két újabb, Leonardónak szentelt magánmúzeum is nyílt csütörtökön.