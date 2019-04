Tudomány

Olasz elismerést vehetett át Molnár Antal történész

Premio Roma díjjal tüntették ki Molnár Antal történészt, az MTA BTK Történettudományi Intézetének igazgatóját szerdán a Budapesti Olasz Kultúrintézet épületében.

A Premio Roma Olaszország fontos kulturális elismerése, melyet 2000-ben alapított az Ostiai Kulturális Egyesület (Associazione Ostia Cultura). Az első években elsősorban a kiemelkedő olasz irodalmi alkotásokat díjazták, később nyitottak a kulturális, tudományos és művészeti élet, valamint az újságírás felé is - közölte az MTI-vel szerdán a Történettudományi Intézet.



A díj 2004 óta nemzetközi dimenziót is nyert, akkortól kezdve a kuratórium minden évben kiválaszt egy külföldi nagyvárost, amelynek egy az olasz kultúrával kapcsolatban álló, nagyra becsült személyisége is megkapja a díjat és azzal járó Capitoliumi Farkas (Lupa Capitolina) szobrot.



Molnár Antal 1969-ben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán végzett latin-történelem szakon, illetve a párizsi Ecole Normale Supérieure hallgatója volt. PhD fokozatot a Szegedi Egyetemen szerzett irodalomtudományból 1999-ben, illetve a Sorbonne-on történettudományból 2002-ben. Az ELTÉ-n habilitált 2007-ben.



Az Eötvös József Collegium óraadó tanára volt 1995-1996-ban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetének óraadó tanára 1995-2000 között, adjunktusa 1998-2000 között, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára levéltárvezetője 1997-2011 között, az ELTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa 2000-2011 között és docense 2009-2011 között, 2005-től az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa 2011-ig, 2010-2011 között osztályvezető, 2011-ben megbízott igazgatóhelyettes.



Molnár Antal 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként tevékenykedett. 2018-ban az MTA BTK Történettudományi Intézet folyamatfelelőse, 2019-től igazgatója. Emellett a Magyar-Bolgár és Magyar-Szerb Akadémiai Történész Vegyes Bizottság tagja, 2008 és 2011 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága titkára, az OTKA Publikációs Bizottságának tagja 2011-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága alelnöke 2018-tól.