Tudomány

Már el is nevezték a frissen lefotózott fekete lyukat

Mint arról valamivel korábban a ma.hu is is beszámolt, elkészült az első közvetlen felvétel egy fekete lyukról. Ezzel végérvényesen bebizonyosodott, hogy ezek a rejtélyes égitestek nemcsak a kozmológiai egyenletekben, de a valóságban is léteznek. Emellet újból bebizonyosodott, hogy Einsteinnek igaza volt, hiszen a kép mindenben megfelel az általános relativitáselmélet előrejelzéseinek.



A tudományos szenzációt már el is nevezték: a hilói Hawaii Egyetem nyelvész professzoraként dolgozó Larry Kimura a Powehi nevet adta a kozmikus objektumnak. A hawaii kifejezés nagyjából azt jelenti, hogy "díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény" és a Kumulipo nevű, 18. századi hawaii énekből származik, amely egy teremtéstörténetét mesél el.



A fekete lyuk azért kapott hawaii nevet, mert a róla készült felvétel - amelyen egy fényes gyűrűalakzat előtt sötét folt látható - elkészítéséhez két hawaii teleszkópot is használtak.