Gyász

Meghalt Valerij Bikovszkij, az első szovjet űrhajós nemzedék tagja

Nyolcvannégy éves korában szerdán meghalt az első szovjet űrhajós nemzedék tagja, Valerij Bikovszkij - közölte a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat.



Bikovszkij egyike volt annak a húsz szovjet katonai pilótának, akiket az űrhajózásra képeztek ki. Háromszor járt a világűrben, először 1963-ban a Vosztok-5 fedélzetén. Később, 1976-ban a Szojuz-22 űrhajó parancsnokaként, majd a Szojuz-31-es űrhajóval tartott a Szaljut-6 űrállomásra, amelynek ugyancsak parancsnoka volt. Összesen huszonegy napot töltött a világűrben.



Részt vett a szovjet hold-program kiképzési programjában is, mielőtt az Egyesült Államok megnyerte volna a holdra szállás dicsőségért a Szovjetunióval folytatott versenyt. Moszkva végül is törölte a holdra szállási terveit.



Bikovszkij halálának okáról nem számolt be az orosz űrügynökség.