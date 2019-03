Tudomány

Népességvándorlás alakította át az Ibériai-félsziget ősi lakóinak genetikai összetételét

Egy Közép-Európa területéről érkező népességvándorlás alakította át az Ibériai-félsziget ősi lakóinak genetikai összetételét a bronzkorban - derült ki egy új tanulmányból, amely nyolcezer évet felölelően vizsgálta a régió népességtörténetét.



A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítői az Ibériai-félsziget 403 ősi - az i. e. 6000 és i. sz. 1600 között élt - lakójának, valamint a félszigeten kívül élt 975 kortársuk és a térség nagyjából 2900 jelenlegi lakójának genomját elemezték - írja a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A kutatók megállapították, hogy i. e. 2500-ban a mai Közép-Európa területéről érkezett és genetikailag részben az oroszországi sztyeppék népeihez visszavezethető emberek népesítették be a területet. Néhány száz éven belül a két népcsoport már erősen keveredett egymással, egészen addig, amíg nagyjából i. e. 2000-re a helyi férfiak Y kromoszómája gyakorlatilag eltűnt az ibériai génkészletből, "átadva" helyét a bevándorlók Y kromoszómájának.



"Hiba lenne mindezek alapján rögtön arra következtetni, hogy az ibériai férfiakat legyilkolták, vagy erőszakkal kiszorították őket" - mondta Inigo Olalde, a Harvard Medical School munkatársa, a tanulmány vezető szerzője, hozzátéve, hogy a régészeti leletek nem szolgálnak egyértelmű bizonyítékkal ilyen erőszakos megmozdulásról az érintett időszakban. A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy az ibériai nők jobban preferálták a Közép-Európából érkezett, magas társadalmi státuszú férfiakat, így azok sikeresebbek voltak az utódnemzésben.



A kutatók szerint ugyanakkor a genetikai vizsgálat önmagában nem elég az egész történet megismeréséhez. Mint hangsúlyozták, a régészetet és az antropológiát is be kell vonni annak megértéséhez, hogy milyen folyamatok alakították a genetikai összetétel megváltozását.



A Harvard Medical School és a barcelonai Evolúcióbiológiai Intézet munkatársainak tanulmánya kitér még egyebek között az ősi vadászó-gyűjtögető népek genetikai variációira, valamint az Ibériai-félsziget ősi lakóinak keveredésére az észak-afrikai és földközi-tengeri népekkel.