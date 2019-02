Elhunyt a II. világháború ikonikus fotójának tengerésze

Az egész világon ismerik azt az 1945 augusztusában készült fekete-fehér fotót, melyen egy tengerész úgy ünnepli a II. világháború végét, hogy hatalmas csókot ad a mellette álló nővérnek a New York-i Times Square-en. A matróz George Mendonsa volt, és két nappal 96. születésnapja előtt elhunyt.



A férfi Greta Zimmer Friedmannal látható a 20. század egyik legfontosabb és legkedveltebb kordokumentumán.



George és Greta nem is ismerték egymást a csók pillanatában, és bármennyire is romantikus lenne a történetük, sosem házasodtak össze.



Greta Zimmer Friedman 2016-ban, 92 évesen hunyt el.

