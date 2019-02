Csillagászat

Csillagfolyamot fedeztek fel a déli égbolton

A csillagászok szerint a csillagáramlat mintegy egymilliárd éves lehet, így már négy teljes kört megtett a galaxis körül. 2019.02.18 16:54 ma.hu

A déli égboltot szinte teljesen elfoglaló úgynevezett csillagfolyamot fedeztek fel a Bécsi Egyetem tudósai.



A csillagfolyam viszonylag közel helyezkedik el és legalább négyezer csillagból áll, melyek együtt mozognak az űrben kialakulásuk óta, vagyis mintegy egymilliárd éve.



A Földhöz való közelsége miatt ez az áramlat tökéletes lehetőséget nyújt a csillaghalmazok széthullásának tanulmányozására, a Tejútrendszer gravitációs mezőjének vizsgálatára és a Naprendszeren kívüli, azonos korú bolygópopulációk megismerésére, mely utóbbi segítséget jelent a jövőbeli bolygókereső missziók során.



Kutatásaik során a szakértők az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia nevű műholdját használták - írja a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



Galaxisunk, a Tejútrendszer különböző méretű és korú csillaghalmazok otthona.



"A galaktikus lemez csillaghalmazainak legtöbb csillaga a születése után gyorsan szétszóródik, mivel a halmaz nem tartalmaz elég csillagot ahhoz, hogy azok elegendő gravitációs potenciált hozzanak létre vagy más szóval nem tartalmaz a halmaz elég kötőanyagot, mely összetartaná a csillagokat. Ugyanakkor a közvetlen szomszédságban is vannak olyan, elegendő csillagtömeggel rendelkező csillaghalmazok, amelyeknek tagjai több százmillió éven át egyben maradnak" - mondta Stefan Meingast, az Astronomy & Astrophysics című szaklapban megjelent tanulmány vezető szerzője.



A Gaia műszerei precizitásának köszönhetően a szakértők a csillagok háromdimenziós mozgását is tudták mérni.



"A közeli áramlatok azonosítása olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. A csillagászok hosszú ideje nézték a halmazt és néztek át rajta, hiszen az éjszakai égbolt nagy részét beborítja, de csak most realizálták, hogy ott van, hatalmas, és sokkolóan közel a Naphoz" - mondta Joao Alves társszerző.



"Az otthonunkhoz közeli dolgok felfedezése nagyon hasznos, mert nem túl halványak, nem túl elmosódottak a részletes vizsgálathoz. Ez a csillagászok álma" - tette hozzá.



A csillagászok szerint a csillagáramlat mintegy egymilliárd éves lehet, így már négy teljes kört megtett a galaxis körül. Ez elegendő idő ahhoz, hogy áramlatszerű szerkezet alakuljon ki a Tejútrendszer lemezének gravitációs hatása következtében.



Ez az újonnan felfedezett, közeli rendszer kiválóan felhasználható gravitációs kutatásokhoz a galaxis tömegének megmérése céljából. Segíthet a kutatóknak annak megértésében, hogyan szerzik a galaxisok a csillagaikat, tesztelhetik a Tejútrendszer gravitációs mezejét, közelsége miatt pedig a bolygókereső missziók remek célpontja lehet.