Felfedezés

A világ egyik legnagyobb jéghegyéhez indul tudományos expedíció

A célba érkezéshez szerencsére is szükségük van, mert a helyszín, a Weddell-tenger vastag úszó jegéről hírhedt, ami útjába állhat hajójuknak. 2019.02.05 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oceanwide Expeditions

A világ egyik legnagyobb jéghegyéhez, az Antarktiszról 2017-ben leszakadt A68 jégtömbhöz indul tudományos expedíció a héten - írta a BBC hírportálja.



Az 5800 négyzetkilométeres tábla letörése a Larsen-selfjégről és elsodródása szabaddá tette a legalább 120 ezer éve jégpáncél alatt rejtőző tengerfeneket. (A selfjég a partról a tengerbe nyúló jégtömeg.)



A német tudósok vezette expedíció azt akarja megvizsgálni, milyen az élővilága az elsodródott jéghegy alatti területnek.



A célba érkezéshez szerencsére is szükségük van, mert a helyszín, a Weddell-tenger vastag úszó jegéről hírhedt, ami útjába állhat hajójuknak, a Polarsternnek. Ha azonban sikerül megérkezniük, rengeteg új fajt fedezhetnek fel - mondta el a BBC-nek Huw Griffiths, brit antarktiszi kutatóprogram (British Antarctic Survey, BAS) munkatársa.



"Elég régóta tanulmányozzuk a Dél-sarkvidéket, ám még a jól feltártnak tartott területekről is kiderül, hogy a tengerfenéken talált élőlények nagyjából egytizede új a tudomány számára. Úgy gondolom, olyan vidéken, ahol soha senki nem járt eddig, még több új fajra bukkannak" - magyarázta.



A jégself alatti fajok fény nélkül élnek, más organizmusokkal vagy az áramlatokkal a jégpáncél alá sodródott anyagtörmelékkel táplálkozhatnak.



A Polarstern biológusai azt remélik, férgek, tengericsillagok, tengeri uborkák és rákok új fajait fedezik fel.



Az idő azonban fogy, mert ahogy a jéghegy északabbra sodródik, a Weddell-tenger más élőlényei is ellephetik a szabaddá vált tengerfeneket, vagyis nem sokáig marad érintetlen az ökoszisztéma.



A Polarstern tudósai az élővilágon kívül a Larsen-selfjeget is tanulmányozzák, fúrásmintákat vesznek belőle, valamint feltérképezik a tengerfeneket.