Felfedezés

Shackleton elsüllyedt hajóját keresi az Antarktiszt kutató nemzetközi expedíció

Az expedíció 1914 nyarán indult útnak azzal a céllal, hogy a Déli-sark érintésével átszelje a kontinenst. 2019.01.27 16:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ernest Shackleton angol-ír felfedező 1914-15-ös antarktiszi expedícióján elsüllyedt hajója, az Endurance maradványait keresi a Weddell-tengeri nemzetközi expedíció, amelynek sikerült elérnie a Larsen C jégselfet - számolt be róla a hétvégén a BBC News.



Shackleton expedíciója 1914 nyarán indult útnak azzal a céllal, hogy a Déli-sark érintésével átszelje a kontinenst. Az Endurance-t azonban a Weddell-tengeren körülzárta és összeroppantotta a jég, és a hajó elsüllyedt. Shackleton a legénységgel az Elefánt-szigetre menekült, majd segítségért indult, és végül sikerült minden emberét kimentenie 1916 nyarán.



Az Antarktiszt kutató Weddell-tengeri expedíciónak pontos elképzelése van arról, hogy hol feküdhet hullámsírjában, mintegy 3 ezer méter mélyen az Endurance. A hajó egykori kormányosa, Frank Worsley ugyanis kitűnően képzett navigátor volt, és pontosan rögzítette a hajó elsüllyedésének koordinátáit.



A nemzetközi expedíció vezető tudósa, Julian Dowdeswell professzor, a cambridge-i Scott Sarki Kutatóintézet vezetője a BBC Radio 4 adásának adott interjújában elmondta: nem lesz könnyű megközelíteni a helyszínt, ahol a hajó maradványai lehetnek. "A jelenlegi helyzetünktől még sok száz kilométernyi nagyon nehezen járható tengeri jégen kell átkelnünk" - hangsúlyozta hozzátéve, hogy kitűnő jégtörő hajójuk ellenére sem lehet előre megítélni, hogy sikerül-e áttörni a tengeri jégen.



Ha kellően közel tudnak kerülni az Endurance-hez, az expedícióban részt vevő amerikai Ocean Infinity geofizikai kutatóvállalat autonóm vízalatti robotját vetik be a maradványok felkutatására: a szonda a tengerfenék 20 kilométerszer 20 kilométeres területét tudja átfésülni. Ha megtalálja a roncsot, szintén egy autonóm vízalatti járművel készítenek róla felvételeket.



A kutatók várakozása szerint a fából készült Endurance még jó állapotban lehet, mivel a hideg vízben nem élnek meg azok az organizmusok, amelyek felemészthették volna.



Mensun Bound tengeri archeológus arra számít, hogy a hajó roncsait félig függőleges állapotban találják meg, és valószínűleg a hajótest fele is egyben maradt. Ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy "a tengerfenékkel ütközve a hajó teljesen szétnyílt, és úgy kiömlött belőle minden, mint egy csokisdobozból" - írta a tudós a blogján.



Az expedíció hajójának, a SA Agulhas II-nek az útját eddig szerencse kísérte, az utóbbi évek más expedícióival szemben, amelyek nem tudtak áttörni a jégen, már sikerült eljutnia a Larsen C jégselfig, és tudományos kutatóprogramjából számos feladatot is el tudott már végezni.